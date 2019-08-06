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مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها لإسرائيل

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
دعا الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين. ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.
وأرسلت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، "BDS Egypt"، وهي جزء من حملة دولية لمقاطعة إسرائيل، خطابا مفتوحا للشركة المنظمة للحفل، دعت فيه لإلغاء الحفل "تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني"، واتهمت لوبيز بـ"التورط في تبييض وجه الاحتلال" معتبرة أنها رغم تلقيها نداءات عديدة لمقاطعة إسرائيل
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هشام-عباس (2)

هشام عباس يطرح أغنية «شاري بالغالي» (فيديو)

طرح المطرب هشام عباس، صباح اليوم الإثنين، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" وذلك عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي يحمل اسم "عامل ضجة" والذي قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه "سينجل". جدير بالذكر أن عودة هشام عباس من خلال ألبومه الجديد تأتي بعد غياب أكثر من 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "يا حبيبي.. تعالى جنبي" الذي طُرح عام 2007.
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يعلن موعد طرح «معرفة قديمة»

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتظروا ألبوم معرفة قديمة يوم الأربعاء 7 أغسطس بالأسواق"، ويضم 12 أغنية، منها "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. وانضم الشاعر أمير طعيمة والملحن رامي جمال والموزع توما لألبوم هيثم شاكر بأغنية "تيجي منك" التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيام قليلة من طرحه بالأسواق.
هيثم-شاكر

رامي جمال وتوما ينضمان لألبوم هيثم شاكر بهذه الأغنية

انضم الشاعر أمير طعيمة ورامي جمال وتوما لألبوم هيثم شاكر «معرفة قديمة» بأغنية (تيجي منك) التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيّام قليلة من طرح الألبوم بالأسواق. من المقرر أن يطرح هيثم الألبوم في أغسطس الجاري، ويضم 12 أغنية، هي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.
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مشروع ليلى (2)

جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
الفنان-ياني

ياني ينشر كواليس استعداداته لحفل الساحل (فيديو)

نشر الفنان العالمي ياني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهر فيه خلال استعداده للحفل الذي سيحييه، مساء اليوم الجمعة، في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلق ياني على الفيديو قائلًا: "أوقات سعيدة في مصر.. استعدادات لحفلي الصيفي.. جمال الساحل الشمالي يخرج أفضل ما لدى الجميع". وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل، والفضية وسعرها 1200 جنيه، و الذهبية وسعرها 2000 جنيه، والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.
مشروع ليلى (2)

مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.
دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إسناد مهمة إحياء حفل ختام الفعاليات، للفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقي، ولم يعلن عن اسمه حتى الآن، وذلك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتقدم النجمة الشابة خلال الحفل أغنية تم تحضيرها من أجل ختام "كان 2019"، وتحمل اسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي.
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