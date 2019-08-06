تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

الأهلي

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.

وأكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن الأهلي تعاقد مع هيئة استاد القاهرة لاستقبال مباريات المارد الأحمر في الموسم الجديد، بحيث يكون ذلك الملعب هو الأول في قائمة الملاعب التي تستضيف مباريات الأهلي. ووفقًا لتصريحات محمد مرجان لبرنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي فإن الملعب الثاني للنادي الأهلي

وأكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن الأهلي تعاقد مع هيئة استاد القاهرة لاستقبال مباريات المارد الأحمر في الموسم الجديد، بحيث يكون ذلك الملعب هو الأول في قائمة الملاعب التي تستضيف مباريات الأهلي.



ووفقًا لتصريحات محمد مرجان لبرنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي فإن الملعب الثاني للنادي الأهلي هذا الموسم سيكون ملعب استاد السلام، بينما سيكون ملعب الجيش ببرج العرب هو الملعب الثالث.



يُذكر أن النادي الأهلي كان قد خاض معظم مبارياته المحلية الموسم الماضي على ملعب استاد السلام بجانب ملعب بترو سبورت، بينما استقبل ملعب الجيش ببرج العرب مبارياته الإفريقية ومباراة القمة أمام الزمالك.