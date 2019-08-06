رياضة

إف سي مصر يكشف سبب رحيل محمد صلاح عن قيادة الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف مصدر مطلع داخل نادي إف سي مصر أسباب تقدم محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر بالاستقالة وتعيين أسامة نبيه خلفًا له في مهمة الفريق الأولى بالدوري الممتاز. وأكد المصدر أن محمد صلاح تقدم باستقالته بعد عدة مناقشات حول التدعيمات الجديدة في صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز. وأضاف أن إدارة نادي إف سي مصر لا تمتلك الدعم المادي القوي ولم يتم تنفيذ رغبات المدير الفني وحاجاته من اللاعبين ليظهر الفريق بشكل قوي خلال منافسات الدوري الممتاز.
وعن سرعة إعلان التعاقد مع أسامة نبيه مديرا فنيًّا للفريق أكد المصدر أن العلاقة ظلت متوترة بين المدير الفني والإدارة بسبب الطلبات المتكررة، وكان هناك عدة مناقشات بين الإدارة وأسامة نبيه المدير الفني الحالي، إلا أنها كانت متوقفة على موقف محمد صلاح من البقاء مع الفريق وقبوله. وقاد محمد صلاح فريق إف سي
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اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
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منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.
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رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.
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تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
يوسف اوباما

مران الزمالك.. غياب أوباما وعودة بوطيب وتأهيل فتحي

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبدأ بجلسة بين خالد جلال واللاعبين من أجل شرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس، وطالبهم بتحقيق الانتصار في مباراتي الإسماعيلي والأهلي المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على الست نقاط وأداء ما عليهم بالمباراتين. وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.
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جنش يطمئن جماهير الزمالك بهذه الطريقة

طمأن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أثناء تواجده مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 جماهير الفريق من خلال نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد إجراء عملية وتر أكيليس في قدمه اليسرى، حيث أظهر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك في الفيديو حجم الإصابة بعد إجراء العملية الجراحية، ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام".
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