إف سي مصر يكشف سبب رحيل محمد صلاح عن قيادة الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

محمد صلاح

كشف مصدر مطلع داخل نادي إف سي مصر أسباب تقدم محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر بالاستقالة وتعيين أسامة نبيه خلفًا له في مهمة الفريق الأولى بالدوري الممتاز. وأكد المصدر أن محمد صلاح تقدم باستقالته بعد عدة مناقشات حول التدعيمات الجديدة في صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز. وأضاف أن إدارة نادي إف سي مصر لا تمتلك الدعم المادي القوي ولم يتم تنفيذ رغبات المدير الفني وحاجاته من اللاعبين ليظهر الفريق بشكل قوي خلال منافسات الدوري الممتاز.

وعن سرعة إعلان التعاقد مع أسامة نبيه مديرا فنيًّا للفريق أكد المصدر أن العلاقة ظلت متوترة بين المدير الفني والإدارة بسبب الطلبات المتكررة، وكان هناك عدة مناقشات بين الإدارة وأسامة نبيه المدير الفني الحالي، إلا أنها كانت متوقفة على موقف محمد صلاح من البقاء مع الفريق وقبوله. وقاد محمد صلاح فريق إف سي