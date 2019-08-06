منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أثارت مسودة قانون التأمين الجديد، التي أعلنت عنها الرقابة المالية بعض اللغط حول الجهات والأنواع الجديدة التي سيفرض عليها التأمين الإجباري.. فما تفاصيل هذا القانون؟

تحرير:كريم ربيع ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

مسجد السيدة زينب

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟

21 نوعا من التأمين الإجباري حدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوعا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهم «تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين/ المحامين/ الأطباء/ الصيادلة/ المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص