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المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ44.9 مليار دولار

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، 4 يوليو الماضي، بارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار، إذ بلغ وقتها 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.
من ناحية أخرى، أعلن البنك، في بيان له، 2 يونيو الماضي، سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي.وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما
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منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟
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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
اقتصاد (1)

عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو جنيه واحد، وذلك عقب صعوده أمس بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الدولار

ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
الدولار-مقابل-الجنيه

فقد 16 قرشا في شهر.. كم يصل سعر الدولار نهاية 2019؟

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 16 قرشا خلال شهر يوليو الماضي، إذ استهلت العملة الخضراء الشهر مسجلة نحو 16.75 جنيه للبيع، لتنخفض إلى مستوى 16.59 جنيه في 31 يوليو 2019، ليواصل الجنيه المصري رحلته لاستعادة قيمته أمام الدولار. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

كيف تحول الجنيه إلى أفضل العملات أداء في 4 سنوات؟

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، حسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.64 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 131 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
خضار-وفاكهة (3)

بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
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