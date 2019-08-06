المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ44.9 مليار دولار

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو. وأفاد البنك المركزي، 4 يوليو الماضي، بارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار، إذ بلغ وقتها 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.

من ناحية أخرى، أعلن البنك، في بيان له، 2 يونيو الماضي، سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي.وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما