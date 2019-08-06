منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

منتخب مصر للناشئين

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.

الفوز رفع رصيد المنتخب المصري إلى نقطتين، فيما يدخل منتخب السويد الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدون أي نقاط، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الفرنسي غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة، فيما يلتقي منتخب السويد مع منتخب الصين تايبيه. واختارت اللجنة المنظمة