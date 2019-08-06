مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

تحرير:محمد جمال ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

مويس كين

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".

وأكمل عن مستقبله مع التوفيز: "الجميع يريدون اللعب وإثبات أنفسهم، أنا هنا من أجل بذل قصارى جهدي مع الفريق، نسعى لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، وأتطلع لتسجيل العديد من الأهداف مثل بقية المهاجمين". واختتم مويس كين تصريحاته قائلا: "رأيت حماسة الجماهير فور وصولي، وكما هو الحال دائما سيتعين علينا منحهم المكافأة



وأكمل عن مستقبله مع التوفيز: "الجميع يريدون اللعب وإثبات أنفسهم، أنا هنا من أجل بذل قصارى جهدي مع الفريق، نسعى لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، وأتطلع لتسجيل العديد من الأهداف مثل بقية المهاجمين".



واختتم مويس كين تصريحاته قائلا: "رأيت حماسة الجماهير فور وصولي، وكما هو الحال دائما سيتعين علينا منحهم المكافأة المناسبة عندما يأتون إلى الملعب".



وجمع مشجعو نادى إيفرتون، مبلغ 2000 يورو، من أجل عمل لافتة كبيرة موجهة إلى مهاجم الفريق الجديد بعد تعرضه للعنصرية عندما كان فى صفوف يوفنتوس.



وسوف يتم عرض تلك اللافتة خلال أول مباراة لإيفرتون على أرضهم فى الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى ستكون أمام واتفورد 17 أغسطس المقبل.



وتعرض اللاعب صاحب الـ19 عاما لهتافات عنصرية خلال مباراة يوفنتوس أمام كاليارى الموسم الماضى والتى انتهت 2-0 للبيانكونيرى.