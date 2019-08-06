رياضة

مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

تحرير:محمد جمال ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
مويس كين
مويس كين
كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
وأكمل عن مستقبله مع التوفيز: "الجميع يريدون اللعب وإثبات أنفسهم، أنا هنا من أجل بذل قصارى جهدي مع الفريق، نسعى لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، وأتطلع لتسجيل العديد من الأهداف مثل بقية المهاجمين". واختتم مويس كين تصريحاته قائلا: "رأيت حماسة الجماهير فور وصولي، وكما هو الحال دائما سيتعين علينا منحهم المكافأة
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