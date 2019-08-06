اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

دانيلو

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيجري دانيلو لويز دا سيلفا الكشف الطبي غدًا مع البيانكونيري للانضمام رسميا لصفوف الفريق، وسبق لدانيلو اللعب لصفوف فريق ريال مدريد وبورتو البرتغالي من قبل، وحصل على دوري أبطال أوروبا مع المرينيجي الإسباني، والرباعية التاريخية المحلية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. وسيوقع دانيلو على عقد مع السيدة العجوز