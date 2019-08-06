رياضة

اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
دانيلو
دانيلو
وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وسيجري دانيلو لويز دا سيلفا الكشف الطبي غدًا مع البيانكونيري للانضمام رسميا لصفوف الفريق، وسبق لدانيلو اللعب لصفوف فريق ريال مدريد وبورتو البرتغالي من قبل، وحصل على دوري أبطال أوروبا مع المرينيجي الإسباني، والرباعية التاريخية المحلية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. وسيوقع دانيلو على عقد مع السيدة العجوز
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مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
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منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.
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إف سي مصر يكشف سبب رحيل محمد صلاح عن قيادة الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي إف سي مصر أسباب تقدم محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر بالاستقالة وتعيين أسامة نبيه خلفًا له في مهمة الفريق الأولى بالدوري الممتاز. وأكد المصدر أن محمد صلاح تقدم باستقالته بعد عدة مناقشات حول التدعيمات الجديدة في صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز. وأضاف أن إدارة نادي إف سي مصر لا تمتلك الدعم المادي القوي ولم يتم تنفيذ رغبات المدير الفني وحاجاته من اللاعبين ليظهر الفريق بشكل قوي خلال منافسات الدوري الممتاز.
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مويس-كين ‎

مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
تتويج-ليفربول‎ (3)

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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