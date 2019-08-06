هل قيد الأهلي جيرالدو إفريقيا؟.. سيد عبدالحفيظ يرد

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م

الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة عدم قيد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الفريق الإفريقية، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المُقبل، وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية كل ما يثار غير حقيقي. ونشبت أزمة بين محمود الخطيب رئيس النادي ومارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بسبب إصرار الأخير على قيد الأنجولي في القائمة الإفريقية، بينما كان يريد الخطيب عدم قيده جيرالدو لقيد مهاجم أجنبي وإعارة الأخير.

وواصل عبدالحفيظ: "أحمد علاء لديه عرض من طلائع الجيش نناقشه مع الجهاز الفني لقبول رحيله على سبيل الإعارة في الصيف الجاري، بينما رفض الجهاز الفني التفريط في اللاعب وطلب استمراره بالفريق، لا جديد بشأن موقفه". واختتم: "لا نية للجهاز الفني الاستغناء عن ناصر ماهر واللاعب مستمر في الفريق". وأعلن سيد عبدالحفيظ