ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل استعدادًا لبطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

الزمالك

قام محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي، حيث يستعد فريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من البطولات أبرزها بطولتا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020،



ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، على أن يخوض مباراة الإياب يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري.



ونجح فريق الزمالك في التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 لأول مرة في تاريخه تحت مسمى البطولة الجديد على حساب فريق نهضة بركان المغربي وسوف يواجه نظيره الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.