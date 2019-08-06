الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب على أغلب الأنحاء

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات مصر: القاهرة 26 36 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 25 31 بلطيم 25 31 مطروح 24 31 بورسعيد 26 32 دمياط 25 32 الزقازيق 26 35 الإسماعيلية