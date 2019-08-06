رياضة

سكاي: توتنهام الأوفر حظًا لضم كوتينيو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
كوتينيو
كوتينيو
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توتنهام أصبح الأوفر حظًا فيما يخص التعاقد مع صانع ألعاب برشلونة فيليب كوتينهو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى صيف 2020. وقالت صحيفة «سكاي» في تقرير لها مساء اليوم، إن اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح فائضا عن احتياجات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لكن توتنهام هو صاحب الفرصة الأكبر في الحصول على خدمات النجم الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو خاض ستة أشهر ناجحة تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للسبيرز، حينما كان مديرًا فنيا لإسبانيول في عام 2012، حيث سجل خمسة أهداف في 16 مباراة مع الفريق الإسباني. وأشارت إلى أن إدارة البلوجرانا تعلم أن عددًا قليلا من الأندية يمكنها تحمل تكلفة شراء اللاعب الذي
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الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
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يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.
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الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
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وكيل كوتينيو يكشف حقيقة عودته للدوري الإنجليزي

كشف كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال جورابشيان، فى تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول؛ لأنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع الريدز". وأكمل قائلا: "لقد كان بارتوميو رئيس برشلونة واضحًا جدا معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب وأنه يُمثل مستقبل النادي، وبالفعل برشلونة بذل جهدًا كبيرًا لضمه، فهو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم".
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أرسنال ينفي تواصله مع برشلونة لضم كوتينيو

لا يزال الغموض الشديد يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فمنذ أن انتقل إلى برشلونة من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 في صفقة قاربت 140 مليون يورو، فشل كوتينيو في تقديم نفس المستويات المميزة التي كان يقدمها مع الريدز، وخرج من حسابات المدرب الإسباني للبرسا إيرنيستو فالفيردي في الكثير من المباريات الموسم الماضي، وتعرض للكثير من صافرات الاستهجان من قبل جماهير العملاق الكتالوني، لتنتشر العديد من التقارير منذ بداية الميركاتو الجاري، بشأن رغبة برشلونة في التخلص من خدماته أو إدخاله في صفقة تبادلية مع نجم باريس سان جيرمان نيمار.
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برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.
ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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