سكاي: توتنهام الأوفر حظًا لضم كوتينيو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

كوتينيو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توتنهام أصبح الأوفر حظًا فيما يخص التعاقد مع صانع ألعاب برشلونة فيليب كوتينهو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى صيف 2020. وقالت صحيفة «سكاي» في تقرير لها مساء اليوم، إن اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح فائضا عن احتياجات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لكن توتنهام هو صاحب الفرصة الأكبر في الحصول على خدمات النجم الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو خاض ستة أشهر ناجحة تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للسبيرز، حينما كان مديرًا فنيا لإسبانيول في عام 2012، حيث سجل خمسة أهداف في 16 مباراة مع الفريق الإسباني. وأشارت إلى أن إدارة البلوجرانا تعلم أن عددًا قليلا من الأندية يمكنها تحمل تكلفة شراء اللاعب الذي

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو خاض ستة أشهر ناجحة تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للسبيرز، حينما كان مديرًا فنيا لإسبانيول في عام 2012، حيث سجل خمسة أهداف في 16 مباراة مع الفريق الإسباني.



وأشارت إلى أن إدارة البلوجرانا تعلم أن عددًا قليلا من الأندية يمكنها تحمل تكلفة شراء اللاعب الذي كلف خزينة البلوجرانا 142 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018، لذلك فيظل خيار الإعارة مقبولا لجميع الأطراف.



وأكدت أن اتفاق توتنهام مع كوتينيو يدعم بقوة التقارير التي تؤكد اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام.