الاتحاد السكندري يمدد تعاقد نور السيد ومحمود رزق

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

نور السيد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن نجاح محمد مصيلحى رئيس النادي في تمديد تعاقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم نور السيد لمدة موسم إضافي مع القلعة الخضراء، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020، ونجح مجلس الإدارة أيضًا، في تمديد تعاقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمود رزق، لمدة موسمين إضافيين مع القلعة الخضراء، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. جاءت موافقة نور السيد على تمديد تعاقده مع الاتحاد بعد جلسة جمعته اليوم برئيس النادى محمد مصيلحى اتفقا خلالها على كل البنود الخاصة بالتعاقد الجديد.

كما وقع رزق، على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر، في حضور رئيس النادي، وحازم الرجال، أمين الصندوق، وتم الاتفاق على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذي ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للفريق طلعت يوسف، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة. نور السيد انضم للاتحاد في