محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

محمد رمضان وحلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.

ومثل المرات الماضية، قال رمضان إن كل ما أثير عار تماما من الصحة، واصفا هذا الحديث بالشائعات، وأكد أن "حلا" صديقة عزيزة، وتربطه بها علاقة وطيدة بحكم قربها من زوجته فقط لا غير، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق. وأوضح رمضان في تصريحات صحفية أنه برفقة زوجته وأولاده الصِغار