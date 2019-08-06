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محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
محمد رمضان وحلا شيحة
محمد رمضان وحلا شيحة
مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
ومثل المرات الماضية، قال رمضان إن كل ما أثير عار تماما من الصحة، واصفا هذا الحديث بالشائعات، وأكد أن "حلا" صديقة عزيزة، وتربطه بها علاقة وطيدة بحكم قربها من زوجته فقط لا غير، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق. وأوضح رمضان في تصريحات صحفية أنه برفقة زوجته وأولاده الصِغار
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
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12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

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هيثم شاكر يطرح برومو «ماتوصنيش»: أهم أغاني الألبوم

أطلق الفنان هيثم شاكر، برومو كليب "ماتوصنيش"، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة أثينا المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، واستمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، ويقول هيثم: "تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور".
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قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس.. حقيقتان و3 شائعات

فى أغسطس عام 2018، عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة بعرض قصص مختلفة على مدار خمس حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان من ضمن حواديت العمل قصة تحمل اسم "رحمة" قام ببطولتها كل من هنا شيحة وأحمد فلوكس، ومن بعدها بدأ الثنائي فى التواجد معًا فى أكثر من مناسبة وبدآ يتشاركان صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يركز مع قصتهما، واعتقد البعض وقتها أن قصة حب وارتباط تجمعهما.
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الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
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أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
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