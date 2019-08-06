موسيمانى:انتصار صن دوانز دعم جنوب إفريقا ضد الفراعنة

تحرير:محمد جمال ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

موسيمانى

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي على الانتصارات التى حققها فريقه على الأندية المصرية خلال المواجهات القارية، مشيرا إلى أن ذلك الفوز ساعد منتخب بلاده على إقصاء الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019، وودعت مصر البطولة من على أرضها بشكل مبكر بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 . وقال موسيمانى فى تصريحات لـ"تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "لا أفهم سبب عدم اهتمام بعض الأندية بالمسابقات القارية، حينها تصبح محليا وليس أكثر من ذلك".

وأضاف المدير الفنى الإفريقي: "الأمر مثلك كصحفي يريد كتابة قصص دولية، لا يمكنك أن تكتب فقط عما يدور داخل بلدك، حينما يكون هناك فرصة لقصة دولية مثل سفرنا إلى الكونغو فأنت تسعى إليها". وأكمل قائلا: "اللعب على المستوى القاري يساعدك كثيرا فعندما تذهب للكونغو أو زامبيا تتعرف على الملاعب وعلى الثقافات والعقليات،