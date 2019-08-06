رياضة

دوري أبطال آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على أهلي جدة

تحرير:محمد جمال ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
الهلال
الهلال
فاز فريق الهلال السعودي على مضيفه أهلي جدة اليوم الثلاثاء، بأربعة أهداف لهدفين، فى المباراة التى أٌقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولى، وذلك فى إطار ذهاب دور الـستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، وبذلك الفوز وضع فريق الهلال السعودي قدمًا في دور الثمانية من بطولة دورى أبطال آسيا. وسجل خلال المباراة لصالح الأهلى كلٌّ من مهاجم الفريق عمر السومة ودجانيني، بينما سجل لصالح فريق الهلال كل من بافيتيمبي جوميز بواقع ثلاثة أهداف وعبدالله حافظ بواقع هدف وحيد.
ولم يسيطر أي من الفريقين على أجواء المباراة، وعلى الرغم من ذلك تقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة، قبل أن يتعادل الهلال في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز، لكن الفريق المضيف أنهى الشوط الأول متقدمًا بعدما سجل دجانيني تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 39. وفي
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