رياضة

مران الأهلي.. سليمان حارسًا وعودة حمودي وماهر

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي تدريباته التأهيلية، بعدما عاد للتدريبات أمس الإثنين أثر انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني، فيما تغيب علي لطفي عن المران الجماعي، ليتواجد في التدريبات كل من أحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير فقط، حيث خضعا لبعض التدريبات تحت إشراف طارق سليمان مدرب
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محمد صلاح

الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
ديبالا (1)

يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي و"اطلع بره" الجنوب سوداني، والمقرر لها في السابعة مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد حسين أنه تم الاتفاق في الاجتماع على حضور 10 آلاف متفرج للمباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش في برج العرب، وحددت أسعار التذاكر للمباراة 30 جنيها للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى، و200 جنيه للمقصورة الأمامية، وتقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الواحدة ظهرا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السادسة مساء.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
احمد-حمودى

مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان. وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
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