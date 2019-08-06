مران الأهلي.. سليمان حارسًا وعودة حمودي وماهر

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي تدريباته التأهيلية، بعدما عاد للتدريبات أمس الإثنين أثر انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني، فيما تغيب علي لطفي عن المران الجماعي، ليتواجد في التدريبات كل من أحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير فقط، حيث خضعا لبعض التدريبات تحت إشراف طارق سليمان مدرب