الملاك «عمر».. بأى ذنبه قتله زوج الأم بسلك «الدش»؟

محكمة الجنايات تقضي بإعدام زوج الأم لإدانته بقتل ابن زوجته نتيجة لبكائه أثناء العلاقة الحميمة والتحقيقات تؤكد اشتراك الأم مع زوجها في جريمة مقتل الطفل الصغير

تحرير:تهامى البندارى ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

ما الذنب الذي اقترفه عمر ليكون مصيره جثة هامدة؟ ما الجرم الذي فعله عمر ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسلئة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة الجنايات الستار خلال حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل بمنطقة السلام والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل «عمر» ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، قتله بكل برود وبجاحة، بعد وصلة من الضرب المستمر والتأديب بسلك «دش»، لكن القضاء سرعان ما اقتص من القاتل بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والذي صدق على قرار إعدامه، لتقضي المحكمة بإعدامه شنقا.

تخلى زوج الأم، أحمد. م، 42 سنة، من أدنى مشاعر الرحمة والإنسانية، ليرحل «عمر» غير آسف على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بزوجها الجديد، بعد انفصالها عن زوجها الأول «والد عمر»، غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف. كل

تخلى زوج الأم، أحمد. م، 42 سنة، من أدنى مشاعر الرحمة والإنسانية، ليرحل «عمر» غير آسف على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بزوجها الجديد، بعد انفصالها عن زوجها الأول «والد عمر»، غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف.

كل ما اقترفه الطفل الصغير هو البكاء ليس أكثر، فـ«عمر» الذي لم يتخطَّ عامه الثالث، كان كأى طفل يفرح ويحزن، وأحيانًا ما يبكي إشارة لكونه في احتياج لصدر أمه، التي تقوم على رعايته وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام.

لم يدر بخلد الطفل الصغير، أن دموعه ستكون سببا في كتابة المشهد الأخير من حياته على يد زوج أمه، الذي استبدل قلبه بقطعة حجر غليظة، لم يتحمل زوج الأم أن يسمع صراخ ابن زوجته أثناء علاقته الحميمة بزوجته، التي تركت طفلها لحال سبيله يجري في جنبات الشقة، أغلقت عليها غرفة النوم مع زوجها، تاركة طفلها يبكي ويصارع دموعه التي حبسها لبعض الوقت، فلم تبال ببكائه، يطرق عليها غرفتها فلا تجيبه، ينادي عليها فلا تشعر به وكأنه قطعة من الأثاث بالبيت.

تفرغت الأم لتلبية حاجتها وشهوات زوجها الجديد، وخلال العلاقة الحميمة، بكى «عمر»، فلم تبال من جديد ببكائه، وهو الأمر الذي أزعج زوجها للغاية، إذ لم يعد يحتمل سماع صراخ ابن زوجته، وبدلا من إنهاء العلاقة فورا، لاستطلاع سبب بكاء الطفل، استمر أحمد، زوج الأم، وزوجته سميرة. ح، في علاقتهما معًا، تناسيا حقوق الصغير، ومع استمرار بكاء «عمر» انتفض زوج الأم من أعلى السرير، وانقض على الطفل وقرر إنهاء حياته في لحظات معدودات.



وأمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وقف زوج الأم ناكرا جريمته النكراء، في بادئ الأمر، لتأمر النيابة بعدها بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة الطفل لمعرفة سبب الوفاة، وحبس زوج الأم ووالدة «عمر» على ذمة التحقيقات، حتى أظهرت تحريات إدارة البحث الجنائي أن المتهم "زوج الأم" اعتاد ضرب الطفل منذ زواجه من والدته، كما أن الطفل المجني عليه يعاني من مرض جلدي منذ صغره، ومنذ زواج أمه من "أحمد" ويعتدي الأخير عليه بالضرب نتيجة لنوبات صراخه.

ودلت التحقيقات أنه في يوم الواقعة سمع المتهم صراخ الطفل خلال لقاء حميمٍ مع زوجته، فحاول إسكاته إلا أنه زاد في الصراخ فاندفع نحوه "أحمد" وتعدى عليه بالضرب، بواسطة سلك «دش»، وجد فيه ضالته، أمسك به وانهال به على جسد الصغير الذي صمت تماما بين يديه، فاعتقد زوج الأم أن الصغير قد التزم السكون، ليتبين لاحقا أنه فارق الحياة.

جلست الأم، «والدة عمر»، مع وزوجها، يفكران في حيلة فلا يدريان ماذا سيفعلان جراء ما وقع، مذا سيفعلان أمام تلك الجريمة، اصطحبا الطفل إلى مستشفى خاص، بعيدا عن استجوابات أسئلة المستشفى العام الحكومي، وادعيا على خلاف الحقيقة أنه أصيب بغيبوبة دون معرفة السبب، وهناك أمر الطبيب المناوب توقيع الكشف الطبي فكشفت المناظرة الأولية للطفل عن وجود كدمة بالعين اليسرى وعلى رقبته، وآثار «زرقان» حول كتف الطفل وظهره؛ ما آثار وجود شبهة بوجود جريمة، استدعى على أثرها الطبيب شرطة النجدة، التي حضرت في الحال واصطحبت الأم وزوجها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مستشفى بالسلام، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، جثة هامدة، مصابا بإصابات متفرقة في جسده، قبل أن تشير التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل وزوجها أحضرا نجلها إلى المستشفى لعلاجه بداعي إصابته بغيبوبة غير معلومة السبب، إلا أن الأطباء اشتبهوا في إصابات ووفاة الطفل.

تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث من القبض على الأم وزوجها، وخلال التحقيقات واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات المباحث وأقوال الشهود الذين أقروا بتكرار تعدي زوج الأم على الطفل الصغير «عمر»، ودائم الشجار مع والدته بسبب بكاء الصغير، ليأمر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بعد استلام تقرير الصفة التشريحية، الذي أكد وجود شبهة جنائية في الجريمة، وتبين أن الصغير لقى مصرعه بعد إصابته بكدمات وتعرضه للضرب، وتم تداول القضية على مدار عدة جلسات، لتعاقب محكمة الجنايات خلال جلسة اليوم، زوج الأم، بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لوالدة الطفل.