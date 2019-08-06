الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد الشناوي

تحرير:أحمد محمد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

محمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة تلقي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عروضا خارجية، من أجل مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الشناوي لم يجلس مع مسؤولي فريقه للنقاش حول رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية كما أثير مؤخرا. وقال المصدر إنه لا يوجد أي عروض رسمية لضم محمد الشناوي، كل ما أثير حول عقد الشناوي لجلسات مع مسؤولي النادي والجهاز الفني للحديث عن رحيله أمر عار تمامًا عن الصحة.

وواصل المصدر: "الشناوي مستمر مع الفريق وتم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للموسم الجديد، مسألة رحيله مستبعدة تمامًا، وكل شيء مستقر معه، ولا يوجد أي شيء جديد يمكن الحديث عنه، الحارس باق في الفريق". ونفى محمد الشناوي في وقت سابق تلقيه أي عروض رسمية خلال الفترة الجارية، عقب تألقه مع المنتخب الوطني