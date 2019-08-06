رياضة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد الشناوي

تحرير:أحمد محمد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة تلقي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عروضا خارجية، من أجل مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الشناوي لم يجلس مع مسؤولي فريقه للنقاش حول رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية كما أثير مؤخرا. وقال المصدر إنه لا يوجد أي عروض رسمية لضم محمد الشناوي، كل ما أثير حول عقد الشناوي لجلسات مع مسؤولي النادي والجهاز الفني للحديث عن رحيله أمر عار تمامًا عن الصحة.
وواصل المصدر: "الشناوي مستمر مع الفريق وتم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للموسم الجديد، مسألة رحيله مستبعدة تمامًا، وكل شيء مستقر معه، ولا يوجد أي شيء جديد يمكن الحديث عنه، الحارس باق في الفريق". ونفى محمد الشناوي في وقت سابق تلقيه أي عروض رسمية خلال الفترة الجارية، عقب تألقه مع المنتخب الوطني
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الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

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في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44. ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.
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البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

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