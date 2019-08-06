الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

الزمالك

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.

ودفع طارق يحيى المدير الفني للزمالك بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء لاشراك عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على استعدادهم قبل مواجهة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل. وتأتي تلك المباراة ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64