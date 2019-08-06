الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال
تحرير:محمد حسن صيام
٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
الزمالك
فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
ودفع طارق يحيى المدير الفني للزمالك بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء لاشراك عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على استعدادهم قبل مواجهة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل.
وتأتي تلك المباراة ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64
ودفع طارق يحيى المدير الفني للزمالك بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء لاشراك عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على استعدادهم قبل مواجهة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل.
وتأتي تلك المباراة ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، على أن يخوض مباراة الإياب يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري.
ونجح الزمالك في التتويج بالكونفيدرالية الإفريقية 2019 لأول مرة في تاريخه تحت مسمى البطولة الجديدة على حساب فريق نهضة بركان المغربي، وسوف يواجه نظيره الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.