رياضة

الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
الزمالك
الزمالك
فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
ودفع طارق يحيى المدير الفني للزمالك بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء لاشراك عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على استعدادهم قبل مواجهة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل. وتأتي تلك المباراة ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64
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ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل استعدادًا لبطل الصومال

قام محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي، حيث يستعد فريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من البطولات أبرزها بطولتا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.
محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.
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إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
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محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
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