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الخشت: خسائر معهد الأورام تقدر بـ100 مليون مبدئيا (فيديو)

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقديرات المبدئية في خسائر معهد الأورام حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون، مؤكدًا أن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ30%، من أجل مصلحة المواطنين والبسطاء والمرضى. وقال رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويا.
وأضاف الخشت: يجب على المواطنين الراغبين في التبرع لمصلحة معهد الأورام أن يضعوا أموالهم في الحسابات الحكومية، التي عليها رقابة قبل وبعد الصرف من قِبل الدولة. وأشار إلى أن الحساب الخاص بمعهد الأورام من أجل التبرعات هو "777" في جميع البنوك، وكذلك في البريد، وخدمات فوري، ولا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات
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الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
طقس-حر

الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه الحكومة بتسخير إمكانات مصر لمصلحة إفريقيا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتسخير إمكانات مصرية لمصلحة إفريقيا والانخراط بفعالية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول في القارة السمراء، فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، وبخاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

تبرعات معهد الأورام.. من يُدير «الصرف والرقابة»؟

تأكيدًا على رفض المجتمع للإرهاب شعبا وحكومة، انطلقت في الساعات الماضية سهام الخير، بالتبرع لمصلحة معهد الأورام، عقب الحادث الإرهابي، في مشهد جسد تلاحم الشعب مع الدولة في حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره. عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال أعلنوا فور اندلاع الحادث الذي خلف ضحايا أبرياء، تبرعهم لملصحة معهد الأورام، وأمام ذلك المشهد، تستعرض "التحرير" العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المصريين، وأولها مَن المسئول عن إنفاق تلك التبرعات؟، ومَن الجهات التي تراقب صرفها؟ وكيف سيصرف معهد الأورام تلك الملايين؟
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

عيلتي اتحرقت قدام عيني.. خطوبة تحولت لمأتم أمام معهد الأورام

مأساة حقيقية عاشتها فتاة تدعى "نونا طارق" في يوم كان ينبغي أن يصنف ضمن أسعد أيام حياتها، إذ راح والداها ضمن ضحايا "انفجار معهد الأورام"، وتقول: "كانت ليلة خطوبتي على من تمنيت أن أبقى بقية حياتي معه وكنت أسعد مخلوقه لأني بجواره هو وأصدقائي وعائلتي". وأضافت عبر حسابها على "فيسبوك": "إلى أن انتهت الخطوبه وبدأنا في التحرك على منزلي لكي نسهر أنا وأصدقائي وخطيبي ونأكل من الطعام الذي ظلت أمي طوال اليوم في تجهيزه، وتحركت ثلاث عربات أمامنا لكي نذهب معا، ولكن فرقتنا الإشارة، وفجأه العربات الثلاث انفجرت أمام عيني وبها أمي وأبي وجميع عائلتي".
غادة-والى-وزيرة-التضامن

والي: 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة "بنك ناصر الاجتماعي" للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته. وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصابي الحادث الإرهابي. وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافي، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".
صحف-اماراتية

انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
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