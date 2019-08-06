الخشت: خسائر معهد الأورام تقدر بـ100 مليون مبدئيا (فيديو)

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقديرات المبدئية في خسائر معهد الأورام حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون، مؤكدًا أن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ30%، من أجل مصلحة المواطنين والبسطاء والمرضى. وقال رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويا.

وأضاف الخشت: يجب على المواطنين الراغبين في التبرع لمصلحة معهد الأورام أن يضعوا أموالهم في الحسابات الحكومية، التي عليها رقابة قبل وبعد الصرف من قِبل الدولة. وأشار إلى أن الحساب الخاص بمعهد الأورام من أجل التبرعات هو "777" في جميع البنوك، وكذلك في البريد، وخدمات فوري، ولا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات