«لودر وذهب».. معركة نارية بين عائلتين في أسوان ووقوع إصابات

تحرير:عوض سليم ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

معركة بالأسلحة النارية - صورة أرشيفية

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، معركة بالأسلحة النارية، بين عائلين في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة التي اندلعت على أحقية كل منهما فى استخدام لودر للتنقيب عن الذهب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن، جميعهم بطلقات نارية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم سط حراسة أمنية مشددة، كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ووضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، كما تم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

كان بلاغ وصل إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، يفيد بوقوع اشتباكات بين عائلتي حميد والصادق، واستخدم فى النزاع بينهما الأسلحة النارية والعصي والشوم، ما أسفر عن وقوع مصابين فيما بينهم، معظهم بطلقات نارية. دلت التحريات أن المشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية أحقية كل منهما في استخدام لودر للتنقيب