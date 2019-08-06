جريمة

«لودر وذهب».. معركة نارية بين عائلتين في أسوان ووقوع إصابات

تحرير:عوض سليم ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
معركة بالأسلحة النارية - صورة أرشيفية
معركة بالأسلحة النارية - صورة أرشيفية
اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، معركة بالأسلحة النارية، بين عائلين في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة التي اندلعت على أحقية كل منهما فى استخدام لودر للتنقيب عن الذهب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن، جميعهم بطلقات نارية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم سط حراسة أمنية مشددة، كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ووضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، كما تم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
كان بلاغ وصل إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، يفيد بوقوع اشتباكات بين عائلتي حميد والصادق، واستخدم فى النزاع بينهما الأسلحة النارية والعصي والشوم، ما أسفر عن وقوع مصابين فيما بينهم، معظهم بطلقات نارية. دلت التحريات أن المشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية أحقية كل منهما في استخدام لودر للتنقيب
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حريق (1)

إصابة 12 عاملا في حريق مصنع «فوم» بالعاشر من رمضان

اندلع حريق في مخزن تابع لمصنع يُنتج «الفوم» بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن 12 مصابًا، جميعهم من العمال بالمصنع، فيما جرى السيطرة على الحريق بواسطة 12 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، ونُقل المصابون إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جثة-طفل

الملاك «عمر».. بأى ذنبه قتله زوج الأم بسلك «الدش»؟

ما الذنب الذي اقترفه عمر ليكون مصيره جثة هامدة؟ ما الجرم الذي فعله عمر ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسلئة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة الجنايات الستار خلال حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل بمنطقة السلام والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل «عمر» ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، قتله بكل برود وبجاحة، بعد وصلة من الضرب المستمر والتأديب بسلك «دش»، لكن القضاء سرعان ما اقتص من القاتل بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والذي صدق على قرار إعدامه، لتقضي المحكمة بإعدامه شنقا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
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محكمة-ارشفية

براءة 53 متهما في أحداث الهلايل والدابودية بأسوان

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم حكما ببراءة 53 متهمًا فى أحداث الهلايل و الدابودية الشهيرة، والتى وقعت أحداثها بمدينة أسوان عام 2014، وراح ضحيتها 28 شخصا من الطرفين، وكانت الدائرة 12 بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية" في جلسة مارس الماضي، بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
ازاله-تعديات-الاراضى

إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
جثة-طفل

مصرع طفل بـ«ضربة طوبة» بسبب تعصب كرة القدم في أسوان

لم يكن الطفل "عبد الرحمن" يعلم أن مباراة كرة قدم مع أصدقائه، هي الأخيرة بالنسبة له، إذ خرج ابن مستعمرة السد العالي شرق جنوب أسوان كعادته من منزله مسرعا، وتوجه بقلب يملؤه الفرح والسرور إلى المكان الذى يتجمع فيه أصدقاؤه وجيرانه للعب كرة القدم. وبعد مُضي عدة دقائق من انطلاق المباراة فوجئ أهالى المنطقة بإطلاق الأطفال صراخا وعويلا ليعلنوا عن سقوط عبد الرحمن وسط بركة من الدماء، إذ لقى الطفل مصرعه جراء ضربه بـ"طوبة" من قبل أحد زملائه في الملعب.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بأتوبيس سياحي ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتعل بمؤخرة أتوبيس سياحى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات بين الركاب. بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اشتعال حريق محدود بمؤخرة أتوبيس سياحي، وبداخله 54 راكبًا، آتيًا من أسوان فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.
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