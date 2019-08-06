يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

تحرير:محمد جمال ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

باولو ديبالا

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.

وتسعى العديد من الأندية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، الاستفادة من خدمات صاحب الـ25 عاما، فى الوقت الذى يبحث إداراة البيانكونيرى عن الاستغناء عن اللاعب. وكانت كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلان وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة