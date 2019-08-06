رياضة

يوفينتوس يوافق على رحيل ديبالا إلى توتنهام

تحرير:محمد جمال ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن انتقال الدولى الأرجنتين باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، لفريق توتنهام الإنجليزي، على سبيل البيع النهائى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت شبكة سكاى سبورت بنسختها الإيطالية أن إداراة السبيرز وصلت لاتفاق مع إداراة السيدة العجوز، وأضافت الشبكة أن صفقة ديبالا ستصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. وأكلمت الصحيفة خلال تقريرها أن الصفقة تقف الآن على الاتفاق بين توتنهام وديبالا على الشروط الشخصية.
وتسعى العديد من الأندية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، الاستفادة من خدمات صاحب الـ25 عاما، فى الوقت الذى يبحث إداراة البيانكونيرى عن الاستغناء عن اللاعب. وكانت كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلان وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة
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صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.
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هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
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