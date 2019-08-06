إصابة 12 عاملا في حريق مصنع «فوم» بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

حريق - صورة أرشيفية

اندلع حريق في مخزن تابع لمصنع يُنتج «الفوم» بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن 12 مصابًا، جميعهم من العمال بالمصنع، فيما جرى السيطرة على الحريق بواسطة 12 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، ونُقل المصابون إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بنشوب حريق في مخزن تابع لمصنع لإنتاج الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية