جريمة

إصابة 12 عاملا في حريق مصنع «فوم» بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
اندلع حريق في مخزن تابع لمصنع يُنتج «الفوم» بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن 12 مصابًا، جميعهم من العمال بالمصنع، فيما جرى السيطرة على الحريق بواسطة 12 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، ونُقل المصابون إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بنشوب حريق في مخزن تابع لمصنع لإنتاج الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية
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إطلاق-نار (3)

«لودر وذهب».. معركة نارية بين عائلتين في أسوان ووقوع إصابات

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، معركة بالأسلحة النارية، بين عائلين في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة التي اندلعت على أحقية كل منهما فى استخدام لودر للتنقيب عن الذهب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن، جميعهم بطلقات نارية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم سط حراسة أمنية مشددة، كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ووضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، كما تم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
جثة-طفل

الملاك «عمر».. بأى ذنبه قتله زوج الأم بسلك «الدش»؟

ما الذنب الذي اقترفه عمر ليكون مصيره جثة هامدة؟ ما الجرم الذي فعله عمر ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسلئة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة الجنايات الستار خلال حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل بمنطقة السلام والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل «عمر» ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، قتله بكل برود وبجاحة، بعد وصلة من الضرب المستمر والتأديب بسلك «دش»، لكن القضاء سرعان ما اقتص من القاتل بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والذي صدق على قرار إعدامه، لتقضي المحكمة بإعدامه شنقا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

إصابة 10 عمال في حريق بمصنع «بطاطين» بالعاشر

أصيب 10 عمال، في أعمار متفاوتة، بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء؛ إثر نشوب حريق بمصنع «وول تكس» لتصنيع البطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حيث تمت السيطرة على الحريق بواسطة ثلاث سيارات إطفاء، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
محكمة

المشدد 5 سنوات لعجوز اغتصب طفلة بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، على مهندس ديكور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 5905 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بالتعدي جنسيا على زميلة طفلته، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وذلك في أثناء تواجدها للمذاكرة مع ابنته في منزله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إذ استدرجها إلى غرفته وعاشرها معاشرة الأزواج.
اسعاف (1)

65 مصابا حصيلة حريق مصنع ملابس الإسكندرية

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بالعامرية غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إلى 65 عاملا، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بنشوب حريق بمصنع للملابس داخل المنطقة الحرة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 12 سيارة إسعاف و8 سيارات إطفاء، وتم نقل 13 مصابا لتلقي العلاج و52 آخرين تم علاجهم بمحل الواقعة.
فلوس

من منوف للعاشر| حكاية «مستريحة» البترول وشقق الإسكان

ملايين الحكايات عن النصب وآثاره وخطورته وضحاياه لم تفلح أو تمنع العشرات من الوقوع فريسة في شباك عجوز اقتربت من منتصف العقد السادس لها في الحياة، قضت قرابة نصفها في ارتكاب جرائم أقل ما توصف به أنها استغلال لحاجة الناس، وبعضهم شباب بسطاء كانوا في أمَس الحاجة لوظيفة تدر عليهم دخلا ثابتا، والبعض الآخر من الفئات التي تملك أموالا تقترب من ستة أصفار ونالوا قسطا من التعليم العالي، لكن ذلك لم يمنع «هناء» من نسج الحيل واحدة تلو الأخرى للنصب والتحصل على أموال كل من يقترب منها، وتترك إيصالات وشيكات بتوقيعها بثقة مَن يعرف ويجيد التلاعب بالقانون.
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