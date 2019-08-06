الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

محمد صلاح

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.

وعلق رامي رضوان مقدم برنامج مساء"DMC" أن فريق عمل البرنامج قام بالتواصل مع أسرة محمد صلاح للتأكد من خبر تبرعه، إلا أنهم رفضوا الحديث عن ذلك لأنه يعد من أفعال الخير ولن نتحدث عنه. واختتم رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت أن محمد صلاح دائمًا ما يظهر معدنه في الأوقات الصعبة فهو دائمًا مؤيد ومساند لدولته