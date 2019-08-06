قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

انفجار معهد الأورام

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.

السيد الحماقي، عمدة القرية قال في تصريحات له، إن أهالي القرية حولوا منازلهم إلى سرادقات عزاء. فيما ذكر محمد السيد، أحد أقارب الضحايا «حسبي الله ونعم الوكيل في الإرهاب الغاشم وربنا هينصرنا، وبناشد كل مسئول في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات المعنية بضرورة القصاص لدماء الشهداء ومحاسبتهم قانونا».