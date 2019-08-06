جريمة

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
انفجار معهد الأورام
انفجار معهد الأورام
لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
السيد الحماقي، عمدة القرية قال في تصريحات له، إن أهالي القرية حولوا منازلهم إلى سرادقات عزاء. فيما ذكر محمد السيد، أحد أقارب الضحايا «حسبي الله ونعم الوكيل في الإرهاب الغاشم وربنا هينصرنا، وبناشد كل مسئول في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات المعنية بضرورة القصاص لدماء الشهداء ومحاسبتهم قانونا».
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

انتقاما من أبيه.. ربة منزل تخنق طفلا في كرداسة

واصلت نيابة كرداسة تحقيقاتها، الثلاثاء، في واقعة اتهام ربة منزل بقتل طفل، مشيرة إلى أن الدافع من جريمتها كان حرق دم أسرته عليه، فعلى مدار 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجح رجال المباحث في حل لغز اختفاء الطفل، أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م"، 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن والد الطفل المجني عليه يعاملها بكل قسوة ودائم سبابها والشجار معها، ما دفعها للانتقام منه لسوء معاملته لها، قبل أن تأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات.
حريق (1)

إصابة 12 عاملا في حريق مصنع «فوم» بالعاشر من رمضان

اندلع حريق في مخزن تابع لمصنع يُنتج «الفوم» بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن 12 مصابًا، جميعهم من العمال بالمصنع، فيما جرى السيطرة على الحريق بواسطة 12 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، ونُقل المصابون إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إطلاق-نار (3)

«لودر وذهب».. معركة نارية بين عائلتين في أسوان ووقوع إصابات

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، معركة بالأسلحة النارية، بين عائلين في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة التي اندلعت على أحقية كل منهما فى استخدام لودر للتنقيب عن الذهب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن، جميعهم بطلقات نارية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم سط حراسة أمنية مشددة، كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ووضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، كما تم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
جثة-طفل

الملاك «عمر».. بأى ذنبه قتله زوج الأم بسلك «الدش»؟

ما الذنب الذي اقترفه عمر ليكون مصيره جثة هامدة؟ ما الجرم الذي فعله عمر ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسلئة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة الجنايات الستار خلال حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل بمنطقة السلام والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل «عمر» ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، قتله بكل برود وبجاحة، بعد وصلة من الضرب المستمر والتأديب بسلك «دش»، لكن القضاء سرعان ما اقتص من القاتل بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والذي صدق على قرار إعدامه، لتقضي المحكمة بإعدامه شنقا.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
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