جريمة

انتقاما من أبيه.. ربة منزل تخنق طفلا في كرداسة

تحرير:تهامى البندارى ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
جثة طفل- أرشيفية
جثة طفل- أرشيفية
واصلت نيابة كرداسة تحقيقاتها، الثلاثاء، في واقعة اتهام ربة منزل بقتل طفل، مشيرة إلى أن الدافع من جريمتها كان حرق دم أسرته عليه، فعلى مدار 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجح رجال المباحث في حل لغز اختفاء الطفل، أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م"، 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن والد الطفل المجني عليه يعاملها بكل قسوة ودائم سبابها والشجار معها، ما دفعها للانتقام منه لسوء معاملته لها، قبل أن تأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات.
قالت المتهمة خلال التحقيقات إنها استدرجت الطفل إلى منزلها، وخنقته بـ«سلك دش» ونقلت جثته إلى شقة تحت الإنشاء في الطابق العلوي، وتابعت موضحة أنها ظلت تبحث مع أسرته عن الطفل خشية أن يشك أحد في أمرها. عكف فريق من رجال المباحث على فحص علاقات والدى الطفل وبيان عما إذا كان له خلافات مع أحد، بجانب
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
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إصابة 12 عاملا في حريق مصنع «فوم» بالعاشر من رمضان

اندلع حريق في مخزن تابع لمصنع يُنتج «الفوم» بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن 12 مصابًا، جميعهم من العمال بالمصنع، فيما جرى السيطرة على الحريق بواسطة 12 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، ونُقل المصابون إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إطلاق-نار (3)

«لودر وذهب».. معركة نارية بين عائلتين في أسوان ووقوع إصابات

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، معركة بالأسلحة النارية، بين عائلين في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة التي اندلعت على أحقية كل منهما فى استخدام لودر للتنقيب عن الذهب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن، جميعهم بطلقات نارية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم سط حراسة أمنية مشددة، كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ووضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، كما تم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
جثة-طفل

الملاك «عمر».. بأى ذنبه قتله زوج الأم بسلك «الدش»؟

ما الذنب الذي اقترفه عمر ليكون مصيره جثة هامدة؟ ما الجرم الذي فعله عمر ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسلئة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة الجنايات الستار خلال حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل بمنطقة السلام والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل «عمر» ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، قتله بكل برود وبجاحة، بعد وصلة من الضرب المستمر والتأديب بسلك «دش»، لكن القضاء سرعان ما اقتص من القاتل بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والذي صدق على قرار إعدامه، لتقضي المحكمة بإعدامه شنقا.
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المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
جثة-فى-شقة

قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
متهم-بجريمة-قتل

«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
متهمو-مدينة-نصر

قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
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