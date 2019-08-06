انتقاما من أبيه.. ربة منزل تخنق طفلا في كرداسة

تحرير:تهامى البندارى ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

جثة طفل- أرشيفية

واصلت نيابة كرداسة تحقيقاتها، الثلاثاء، في واقعة اتهام ربة منزل بقتل طفل، مشيرة إلى أن الدافع من جريمتها كان حرق دم أسرته عليه، فعلى مدار 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجح رجال المباحث في حل لغز اختفاء الطفل، أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م"، 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن والد الطفل المجني عليه يعاملها بكل قسوة ودائم سبابها والشجار معها، ما دفعها للانتقام منه لسوء معاملته لها، قبل أن تأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات.

قالت المتهمة خلال التحقيقات إنها استدرجت الطفل إلى منزلها، وخنقته بـ«سلك دش» ونقلت جثته إلى شقة تحت الإنشاء في الطابق العلوي، وتابعت موضحة أنها ظلت تبحث مع أسرته عن الطفل خشية أن يشك أحد في أمرها. عكف فريق من رجال المباحث على فحص علاقات والدى الطفل وبيان عما إذا كان له خلافات مع أحد، بجانب