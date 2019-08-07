رياضة

عبد الحفيظ: قرار الزمالك كان سبب فوزنا بالدورى

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الماضى، إلا بإدارة حكام أجانب. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلي: «قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي». وأضاف عبد الحفيظ: «الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالها 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري».
وتابع عبد الحفيظ: «هذا القرار كان مفيدا للأهلي كثيرا رغم أن من اتخذ القرار هو خصمنا في الدوري(الزمالك)». واختتم تصريحاته قائلا: «الدوري الموسم الماضي كان مليئا بالإثارة والتشويق، ولكن الموسم المقبل يحتاج للعمل بكل قوة لأن المنافسة ستكون أصعب كثيرا». وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري
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رئيس الزمالك: الأهلي هو من يهدر المال

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه ليس في خصومة مع النادي الأهلي، لكن مشكلته تكمن في تواجد عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان داخل القلعة الحمراء، من بينهم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام على حد وصفه. وانتقل رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، للحديث عن قناة النادي الجديدة، وقال إنها ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أسفر عنه اجتماعه مع مسؤولي إعلام المصريين.
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اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
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عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
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