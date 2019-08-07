عبد الحفيظ: قرار الزمالك كان سبب فوزنا بالدورى

تحرير:محمد جمال ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الماضى، إلا بإدارة حكام أجانب. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلي: «قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي». وأضاف عبد الحفيظ: «الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالها 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري».

وتابع عبد الحفيظ: «هذا القرار كان مفيدا للأهلي كثيرا رغم أن من اتخذ القرار هو خصمنا في الدوري(الزمالك)». واختتم تصريحاته قائلا: «الدوري الموسم الماضي كان مليئا بالإثارة والتشويق، ولكن الموسم المقبل يحتاج للعمل بكل قوة لأن المنافسة ستكون أصعب كثيرا». وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري