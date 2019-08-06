منتخب مصر يفوز بالميدالية الذهبية للأولمبياد الخاص

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

منتخب مصر

تمكن منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم تحقيق الفوز على منتخب النمسا في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء لتحديد المراكز الأول والثاني في بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 3 حتى 6 أغسطس الجاري. واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما فتحي طارق ومحمود جمال لاعبا منتخب مصر للأولمبياد الخاص، ظهر المنتخب المصري بشكل قوي للغاية في المباراة وتمكن لاعبو الفراعنة من تحقيق الفوز على نظيره النمساوي بالرغم من قوة منتخب النمسا الذي فاز صباح اليوم على منتخب المالديف.

وأشاد هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري بالمستوى الرائع الذى ظهر عليه لاعبو منتخب مصر للأولمبياد الخاص طوال المباراة بالرغم من سوء أرضية الملعب نتجية للأمطار التى شهدتها البطولة على مدار يومين متصلين. وقال هاني محمود إن أبناء مصر من الفراعنة أبهرونا كالعادة في تحقيق الفوز المستحق على النمسا فى