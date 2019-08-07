أهالي ميت حبيب يشيعون شهداء معهد الأورام (صور)

تحرير:محمد عودة ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ ص

جنازة شهداء معهد الأورام

فى مسهد جنائزى مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، جثامين 12 من أبنائها، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابى الذى وقع، الإثنين، أمام المعهد القومى للأورام. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت عن إقامة الصلاة على الشهداء وهم داخل سيارات الإسعاف، وفور أن انتهى المشيعون من الصلاة تحركت سيارات الإسعاف باتجاه المقابر لدفن الجثامين.

وفى أثناء تشييع الجنازة، ردد المشيعون هتافات من بينها «لا إله إلا الله.. الإرهاب أعداء الله»، و«إنا لله وإنا إليه راجعون»، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين وكل من تورط فى تلك العملية التى راح ضحيتها 12 من أبناء قريتهم، والقصاص العادل منهم. كانت شوارع قرية ميت حبيب