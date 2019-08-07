وائل جمعة: هذا المدرب قال لي «لا تصلح للعب الكرة»
تحرير:سعد الدين محمود
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص
وائل جمعة
كشف وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن عقده مع ناديه السابق غزل المحلة، كان به شرط جزائي، لكن محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر حينها رفض تفعيله، وأصر على التفاوض مع النادي بشكل مباشر.
وتحدث الصخرة، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الأهلي الليلة» الذي يقدمه إسلام الشاطر، عبر قناة الأهلي، عن اللحظات الحزينة التي مر بها داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت قليلة، لأن اللاعبين كانوا يعرفون قيمة الأهلي جيدا، فيما كانت لحظات السعادة أكثر بكل تأكيد.
وأشار جمعة إلى أن بدايته مع كرة القدم كانت صعبة للغاية، و أن والدته كانت تطالبه بالتركيز في الدراسة، لكنه كان يصر على تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة، مضيفًا أنه تحدى أحد مدربيه في نادي غزل المحلة، حين قال له الأخير: «أنت لا تصلح للعب الكرة».
وعن الفريق الحالي للأهلي، علق جمعة: «أتمنى
وأشار جمعة إلى أن بدايته مع كرة القدم كانت صعبة للغاية، و أن والدته كانت تطالبه بالتركيز في الدراسة، لكنه كان يصر على تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة، مضيفًا أنه تحدى أحد مدربيه في نادي غزل المحلة، حين قال له الأخير: «أنت لا تصلح للعب الكرة».
وعن الفريق الحالي للأهلي، علق جمعة: «أتمنى أن يتواجد مهاجم قوي بالفريق مثل الأنجولي فلافيو، خاصة وأنه كان نموذجًا مثاليا للمهاجم».
ويري المدافع الدولي السابق، أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر الحالي، هو «الصخرة» داخل الفريق، مشيدًا بمحمود متولي، الوافد الجديد، إذ أكد أنه لاعب جيد ولديه خبرة، لكن الأهم هو سرعة انسجامه مع الفريق.
وتابع جمعة: «فزت ببطولة الدوري مع النادي الأهلي 8 مرات، لكنني كمشجع فرحت كثيرا، وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى خلال الفترة القادمة».