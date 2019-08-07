وائل جمعة: هذا المدرب قال لي «لا تصلح للعب الكرة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص

وائل جمعة

كشف وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن عقده مع ناديه السابق غزل المحلة، كان به شرط جزائي، لكن محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر حينها رفض تفعيله، وأصر على التفاوض مع النادي بشكل مباشر. وتحدث الصخرة، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الأهلي الليلة» الذي يقدمه إسلام الشاطر، عبر قناة الأهلي، عن اللحظات الحزينة التي مر بها داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت قليلة، لأن اللاعبين كانوا يعرفون قيمة الأهلي جيدا، فيما كانت لحظات السعادة أكثر بكل تأكيد.

وأشار جمعة إلى أن بدايته مع كرة القدم كانت صعبة للغاية، و أن والدته كانت تطالبه بالتركيز في الدراسة، لكنه كان يصر على تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة، مضيفًا أنه تحدى أحد مدربيه في نادي غزل المحلة، حين قال له الأخير: «أنت لا تصلح للعب الكرة». وعن الفريق الحالي للأهلي، علق جمعة: «أتمنى