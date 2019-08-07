رياضة

وائل جمعة: هذا المدرب قال لي «لا تصلح للعب الكرة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ ص
وائل جمعة
وائل جمعة
كشف وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن عقده مع ناديه السابق غزل المحلة، كان به شرط جزائي، لكن محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر حينها رفض تفعيله، وأصر على التفاوض مع النادي بشكل مباشر. وتحدث الصخرة، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الأهلي الليلة» الذي يقدمه إسلام الشاطر، عبر قناة الأهلي، عن اللحظات الحزينة التي مر بها داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت قليلة، لأن اللاعبين كانوا يعرفون قيمة الأهلي جيدا، فيما كانت لحظات السعادة أكثر بكل تأكيد.
وأشار جمعة إلى أن بدايته مع كرة القدم كانت صعبة للغاية، و أن والدته كانت تطالبه بالتركيز في الدراسة، لكنه كان يصر على تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة، مضيفًا أنه تحدى أحد مدربيه في نادي غزل المحلة، حين قال له الأخير: «أنت لا تصلح للعب الكرة». وعن الفريق الحالي للأهلي، علق جمعة: «أتمنى
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اتحاد-الكرة

خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: قرار الزمالك كان سبب فوزنا بالدورى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الماضى، إلا بإدارة حكام أجانب. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلي: «قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي». وأضاف عبد الحفيظ: «الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالها 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري».
محمد صلاح

الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
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وائل جمعة

في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44. ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.
لاسارتى

اجتماع مع لاسارتي لحسم القائمة الإفريقية

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مهمة مع الثنائي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل حسم القائمة الإفريقية التي سيرسلها الأهلي للكاف مساء يوم الأربعاء المقبل وسيتضمن الاجتماع تحديد أسماء 24 أو 25 لاعبا سيتم قيدهم محليا ثم إفريقيا على أن يتم تأجيل باقي الأسماء إلى فترة القيد الإفريقي الثاني. وسيحدد لاسارتي أيضا الصفقات الجديدة التي يريد ضمها للقائمة بعد التعاقد مع اليو ديانج وقرب الإعلان الرسمي عن صفقة محمود متولي واحتمال حسم محمد مجدي أفشة.
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وائل جمعة: عبد الحفيظ كان حائط صد لكل من يكره الأهلي

يرى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يتعرض لمعركة شرسة، تم إيقافها بالفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك عبر قناة النادي اليوم الجمعة، قائلًا: "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز بالدوري.. اللاعبون مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن أن السبب هو غياب جماهير القلعة الحمراء، لكن على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي."
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بعد الفوز بالدوري.. عمرو السولية يوجه رسالة للجمهور

أكد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أنه سعيد بلقب الدوري الذي جاء بعد منافسات قوية وموسم شاق للغاية، لذا يعتبر هذا الدوري هو البطولة الأصعب في تاريخ الأهلي". وقال السولية في تصريحاته عقب المباراة لـON sport، تمكنا من الرد على كل من شكك في لاعبي الأهلي، وجماهيرنا منحتنا الدفعة المعنوية للتقدم وتصدر بطولة الدوري رغم الابتعاد عن القمة لفترة طويلة نتيجة كثرة المؤجلات، لهذا نوجه الشكر لجماهيرنا وكذلك الجهاز الفني وإدارة النادي الذين وفروا لنا الثقة المطلوبة للاعبين للظهور الجيد وحصد اللقب في النهاية.
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