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«النهضة» ترشح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس

تحرير:وكالات ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
عبد الفتاح مورو
عبد الفتاح مورو
استقرت حركة النهضة في تونس على ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن قرار ترشيح مورو جاء خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، الذى عقد مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية. وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب «سكاي نيوز»، التى أفادت بارتفاع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم ليصل إلى 21 مرشحا، وأن باب الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي سيغلق في التاسع من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات
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إسرائيل تسمح ببناء 2300 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

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بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
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الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".
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القبة الحديدية.. سرطان يفتك بالقوات الإسرائيلية

تحولت القبة الحديدية في إسرائيل من منظومة دفاعية إلى مرض ينهش في جسد الجنود الإسرائيليين، بعد الكشف عن إصابة 30 جنديا من جنود الاحتلال بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وفي الوقت الذي لم يرد بيان رسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوع، ذكر الصحفي آدم شافير والذي يعمل في القناة (13) الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية، وأضاف أن الجنود المصابين يطالبون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان.
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الراقصة نرمين صفر مرشحة لرئاسة تونس: استجابة للجمهور

في الوقت الذي ينتظر الشارع التونسي انتهاء الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا للبلاد من أجل استكمال خارطة طريق كان قد وضعها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، خرجت عبر نافذة الفن راقصة استعراضية لطالما أثارت جدلًا في البلد العربي، سعيا وراء الشهرة، لتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة.. "نرمين صفر" فنانة استعراضية، لا تملك من "الحِنكة السياسية" ما يؤهلها لقيادة بلد بحجم تونس، فقد اشتهرت بأغاني وكليبات جريئة تضعها دائمًا محل نقد وسخرية، لإثارة الرأي العام، وهي من مواليد 1990 و تدعى "إيمان".
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انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
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بحضور زعماء وقادة الدول.. تونس تودع الرئيس

تستعد تونس، اليوم السبت، لتشييع جثمان الرئيس الباجي قائد السبسي، في جنازة وطنية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول. ونقل جثمان الرئيس التونسي، الذي توفي عن عمر ناهز الـ92 عاما، صباح أمس الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس، إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية، في سيارة عسكرية لُفَّت بعلم البلاد، وتحت حراسة عسكرية وأمنية. ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من التونسيين في وداع أول رئيس منتخب ديمقراطيا، الذي وافته المنية بالتزامن مع مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية العام 1957.
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الرئاسة التونسية: السبسي جنب الشعب ويلات التصادم

دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية؛ صونًا لمستقبل البلاد. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن في هذا الظرف الدقيق والفاجعة التي حلت اليوم الخميس بوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ندعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.
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