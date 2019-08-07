«النهضة» ترشح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس

تحرير:وكالات ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص

عبد الفتاح مورو

استقرت حركة النهضة في تونس على ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن قرار ترشيح مورو جاء خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، الذى عقد مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية. وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب «سكاي نيوز»، التى أفادت بارتفاع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم ليصل إلى 21 مرشحا، وأن باب الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي سيغلق في التاسع من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات