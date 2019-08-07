السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران بمعاونة الأهالى والمصلين. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن الحريق محدود، وقد شب نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتمت