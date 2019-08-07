جريمة

السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران بمعاونة الأهالى والمصلين. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن الحريق محدود، وقد شب نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتمت
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

انتقاما من أبيه.. ربة منزل تخنق طفلا في كرداسة

واصلت نيابة كرداسة تحقيقاتها، الثلاثاء، في واقعة اتهام ربة منزل بقتل طفل، مشيرة إلى أن الدافع من جريمتها كان حرق دم أسرته عليه، فعلى مدار 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجح رجال المباحث في حل لغز اختفاء الطفل، أحمد عبد النبي، 10 سنوات، وتبين أن ابنة عم والده "صفاء.م"، 35 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام، مشيرة إلى أن والد الطفل المجني عليه يعاملها بكل قسوة ودائم سبابها والشجار معها، ما دفعها للانتقام منه لسوء معاملته لها، قبل أن تأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
حريق (1)

إصابة 12 عاملا في حريق مصنع «فوم» بالعاشر من رمضان

اندلع حريق في مخزن تابع لمصنع يُنتج «الفوم» بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن 12 مصابًا، جميعهم من العمال بالمصنع، فيما جرى السيطرة على الحريق بواسطة 12 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، ونُقل المصابون إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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«لودر وذهب».. معركة نارية بين عائلتين في أسوان ووقوع إصابات

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، معركة بالأسلحة النارية، بين عائلين في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات الجيرة التي اندلعت على أحقية كل منهما فى استخدام لودر للتنقيب عن الذهب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن، جميعهم بطلقات نارية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم سط حراسة أمنية مشددة، كما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ووضع حد فاصل بين العائلتين وحاجز أمنى، كما تم نشر تمركزات أمنية بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
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اسعدادات-الاسكندرية (2)

شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
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مخطط كبير.. اعترافات المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.. «التحرير» توضح قائمة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
جثة

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها

«تعددت الأسباب والموت واحد».. تلك المقولة ربما تعد أبلغ تعبير عن تلك الواقعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، والتى نجمل تفاصيلها فى السطور التالية. ففى إحدى قرى محافظة القليوبية، لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعدما قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، هربا من ألسنة النيران التى شبت فى المنزل. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها.
حريق كنيسة الأنبا بولا

النار طالعة من الكنيسة.. تفاصيل 3 ساعات رعب في حدائق القبة

عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل بـ15 دقيقة، كل شيء هادئ، السيارات تركض مسرعة في الشوارع الخالية مع تأخر الوقت، لا شيء يعكر الصفو. «ياعم محمد فيه دخان مغطي العمارة».. كانت الجملة التي قطعت صفاء الليل في منطقة حدائق القبة، بعدها انتشر الفزع وصراخ الأهالي مع رؤيتهم لألسنة اللهب التى ترتفع في السماء «الكنيسة بتولع» في إشارة إلى اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بولا المجاورة. على إثر ذلك انطلق الأهالى إلى مصدر النيران، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على الحريق، أو محاصرة ألسنة اللهب على أقل تقدير لحين حضور سيارات الإطفاء.
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