تشييع 12 من شهداء معهد الأورام بـ«ميت حبيب» (صور)

تحرير:محمد عودة ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص

جنازة شهداء معهد الأورام

أدى اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، صلاة الجنازة على شهداء التفجير الإرهابى الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام، من أبناء قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود. جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود، وآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين خرجوا في مشهد جنائزي مهيب لتشييع الجثامين. كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسر الشهداء داعيا الله عز وجل لأسرهم الصبر والسلوان، ، ومؤكدا أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة ووحدة المصريين، بل تزيد الإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره ودحره.

وأكد المحافظ أن مصر ستظل آمنه ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، أمام مسجد بلال بن رباح، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت