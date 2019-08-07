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تشييع 12 من شهداء معهد الأورام بـ«ميت حبيب» (صور)

تحرير:محمد عودة ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص
جنازة شهداء معهد الأورام
جنازة شهداء معهد الأورام
أدى اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، صلاة الجنازة على شهداء التفجير الإرهابى الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام، من أبناء قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود. جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود، وآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين خرجوا في مشهد جنائزي مهيب لتشييع الجثامين. كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسر الشهداء داعيا الله عز وجل لأسرهم الصبر والسلوان، ، ومؤكدا أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة ووحدة المصريين، بل تزيد الإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره ودحره.
وأكد المحافظ أن مصر ستظل آمنه ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، أمام مسجد بلال بن رباح، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت
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نقابة-الصحفيين

التحقيق مع حنان اللموني ومنعها من دخول نقابة الصحفيين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بالإجماع عدا الزميل حماد الرمحي الذي تعذر الاتصال به، بإحالة الصحفية حنان اللموني للتحقيق، ومنعها من دخول النقابة لحين الانتهاء من التحقيق. وجاء فى نص قرار مجلس الصحفيين: استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس.
جنازة شهداء معهد الأورام بالغربية 2

أهالي ميت حبيب يشيعون شهداء معهد الأورام (صور)

فى مسهد جنائزى مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، جثامين 12 من أبنائها، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابى الذى وقع، الإثنين، أمام المعهد القومى للأورام. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت عن إقامة الصلاة على الشهداء وهم داخل سيارات الإسعاف، وفور أن انتهى المشيعون من الصلاة تحركت سيارات الإسعاف باتجاه المقابر لدفن الجثامين.
محمد-عثمان-الخشت (1)

الخشت: خسائر معهد الأورام تقدر بـ100 مليون مبدئيا (فيديو)

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقديرات المبدئية في خسائر معهد الأورام حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون، مؤكدًا أن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ30%، من أجل مصلحة المواطنين والبسطاء والمرضى. وقال رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويا.
اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
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جنازة شهداء معهد الأورام بالغربية 2

أهالي ميت حبيب يشيعون شهداء معهد الأورام (صور)

فى مسهد جنائزى مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، جثامين 12 من أبنائها، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابى الذى وقع، الإثنين، أمام المعهد القومى للأورام. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت عن إقامة الصلاة على الشهداء وهم داخل سيارات الإسعاف، وفور أن انتهى المشيعون من الصلاة تحركت سيارات الإسعاف باتجاه المقابر لدفن الجثامين.
صحف-اماراتية

انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
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