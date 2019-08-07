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التحقيق مع حنان اللموني ومنعها من دخول نقابة الصحفيين

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بالإجماع عدا الزميل حماد الرمحي الذي تعذر الاتصال به، بإحالة الصحفية حنان اللموني للتحقيق، ومنعها من دخول النقابة لحين الانتهاء من التحقيق. وجاء فى نص قرار مجلس الصحفيين: استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس.
وتقدم الزميل فتحي سليمان أمس بمذكرة للتحقيق معها في الوقائع التي جرت أول أمس بداخل النقابة وبالشارع أمامها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع ما يلي: أولا: إحالة العضوة المذكورة إلى لجنة التحقيق
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تشييع شهداء معهد الأورام 1

تشييع 12 من شهداء معهد الأورام بـ«ميت حبيب» (صور)

أدى اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، صلاة الجنازة على شهداء التفجير الإرهابى الذى وقع أمام المعهد القومى للأورام، من أبناء قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود. جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود، وآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين خرجوا في مشهد جنائزي مهيب لتشييع الجثامين. كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسر الشهداء داعيا الله عز وجل لأسرهم الصبر والسلوان، ، ومؤكدا أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة ووحدة المصريين، بل تزيد الإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره ودحره.
جنازة شهداء معهد الأورام بالغربية 2

أهالي ميت حبيب يشيعون شهداء معهد الأورام (صور)

فى مسهد جنائزى مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، جثامين 12 من أبنائها، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابى الذى وقع، الإثنين، أمام المعهد القومى للأورام. وتوافد المشيعون من أهالى القرية والقرى المجاورة لها على مكان تشييع الجنازة، وحرص إمام المسجد على الدعاء للشهداء أثناء انتظار وصول الجثامين، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة فى الشارع، إذ أعلن الإمام عبر مكبرات الصوت عن إقامة الصلاة على الشهداء وهم داخل سيارات الإسعاف، وفور أن انتهى المشيعون من الصلاة تحركت سيارات الإسعاف باتجاه المقابر لدفن الجثامين.
محمد-عثمان-الخشت (1)

الخشت: خسائر معهد الأورام تقدر بـ100 مليون مبدئيا (فيديو)

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقديرات المبدئية في خسائر معهد الأورام حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون، مؤكدًا أن أي تبرعات تكون زائدة عن هذا المبلغ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لـ30%، من أجل مصلحة المواطنين والبسطاء والمرضى. وقال رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 306 آلاف شخص يتردد على المعهد سنويا، وعدد المرضى الداخلين للمعهد 7261 سنويًا، ويتم عمل 4800 عملية سنويا.
اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
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عبدالله-السناوي

نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.
حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (1)

نقيب الصحفيين يجتمع مع ملاك وإدارة جريدة وموقع التحرير

اجتمع نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، وقال النقيب إنه تأكد من أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق مؤسسة التحرير (جريدة وموقع)، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالتها الإعلامية ومتمسكون باستمرارها، وإن كانت المشاكل التي طرأت مؤخرا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.واتفق النقيب مع ملاك الجريدة على استمرار التواصل من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.
ضياء-رشوان (2)

الاستعلامات تطلق منصة بـ3 لغات لتوضيح «حقوق الإنسان»

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات منصة إلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان. وقال الكاتب ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الهدف من إصدار هذه المنصة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة محاولات التسييس والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة بتوظيف زائف لشعارات حقوق الإنسان.
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