التحقيق مع حنان اللموني ومنعها من دخول نقابة الصحفيين

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ ص

نقابة الصحفيين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بالإجماع عدا الزميل حماد الرمحي الذي تعذر الاتصال به، بإحالة الصحفية حنان اللموني للتحقيق، ومنعها من دخول النقابة لحين الانتهاء من التحقيق. وجاء فى نص قرار مجلس الصحفيين: استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس.

وتقدم الزميل فتحي سليمان أمس بمذكرة للتحقيق معها في الوقائع التي جرت أول أمس بداخل النقابة وبالشارع أمامها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع ما يلي: أولا: إحالة العضوة المذكورة إلى لجنة التحقيق