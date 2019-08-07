خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ ص

اتحاد الكرة

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».

وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة امام جنرب افريقيا في دور الستة