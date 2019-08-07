رياضة

خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».
وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة امام جنرب افريقيا في دور الستة
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وائل جمعة: هذا المدرب قال لي «لا تصلح للعب الكرة»

كشف وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن عقده مع ناديه السابق غزل المحلة، كان به شرط جزائي، لكن محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر حينها رفض تفعيله، وأصر على التفاوض مع النادي بشكل مباشر. وتحدث الصخرة، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الأهلي الليلة» الذي يقدمه إسلام الشاطر، عبر قناة الأهلي، عن اللحظات الحزينة التي مر بها داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت قليلة، لأن اللاعبين كانوا يعرفون قيمة الأهلي جيدا، فيما كانت لحظات السعادة أكثر بكل تأكيد.
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عبد الحفيظ: قرار الزمالك كان سبب فوزنا بالدورى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الماضى، إلا بإدارة حكام أجانب. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلي: «قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي». وأضاف عبد الحفيظ: «الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالها 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري».
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الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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ارتباك في الجبلاية بسبب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

منذ استقالة مجلس اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة وإقالة خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وكل يوم تتردد أنباء عن اللجنة التي ستقود الجبلاية، وأنباء أخرى عن الجهاز الفني الذي سيخلف أجيري استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. البداية جاءت بعد أيام من إقالة أجيري عندما ترددت أقاويل عن تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا للفراعنة، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وهو ما نفاه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤكدًا أن اللجنة الفنية التي ستقود الجبلاية في الفترة المقبلة هى التي ستحسم اسم المدير الفني .
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رئيس سموحة يكشف عن أخطر مخالفات مجلس اتحاد الكرة

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أخطر المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تقدم باستقالته بعد الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بدور الـ16 من الكان، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «من أخطر مخالفات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المستقيل هو حجب قرارات الجمعية العمومية وعدم إرسالها إلى الفيفا لاعتمادها».
هانى-ابو-ريدة (3)

أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
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