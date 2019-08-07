رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ ص

الزمالك

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.

وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أن أمير يتواجد حاليًا في صربيا للتفاوض مع أحد المدربين هناك، على أن يتم الإعلان، مساء الأربعاء، عن المدير الفني الجديد للزمالك، مشددًا أنه سيكون مدرب على مستوى عال لتحقيق طموحات الجماهير. وأضاف أن المدرب الجديد سيقود الفريق في مباراة الذهاب أمام فريق ديكاداها الصومالي،