رياضة

رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ ص
الزمالك
الزمالك
أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أن أمير يتواجد حاليًا في صربيا للتفاوض مع أحد المدربين هناك، على أن يتم الإعلان، مساء الأربعاء، عن المدير الفني الجديد للزمالك، مشددًا أنه سيكون مدرب على مستوى عال لتحقيق طموحات الجماهير. وأضاف أن المدرب الجديد سيقود الفريق في مباراة الذهاب أمام فريق ديكاداها الصومالي،
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شريف-اكرامى

إكرامي: علاقتي الكروية بعبد الله السعيد انتهت

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن علاقة الصداقة التي تجمعه بعبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأحمر السابق، وبيراميدز الحالي، ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنهما زملاء غرفة واحدة لمدة 6 سنوات وتجمعهما عشرة طويلة. ونفى إكرامي خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، حديث عبد الله السعيد معه في وقت قريب بأنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي، موضحًا أن الأخير قليل الكلام لكنه ذكي.
اتحاد-الكرة

خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».
وائل-جمعة

وائل جمعة: هذا المدرب قال لي «لا تصلح للعب الكرة»

كشف وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن عقده مع ناديه السابق غزل المحلة، كان به شرط جزائي، لكن محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر حينها رفض تفعيله، وأصر على التفاوض مع النادي بشكل مباشر. وتحدث الصخرة، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الأهلي الليلة» الذي يقدمه إسلام الشاطر، عبر قناة الأهلي، عن اللحظات الحزينة التي مر بها داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت قليلة، لأن اللاعبين كانوا يعرفون قيمة الأهلي جيدا، فيما كانت لحظات السعادة أكثر بكل تأكيد.
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رئيس الزمالك: الأهلي هو من يهدر المال

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه ليس في خصومة مع النادي الأهلي، لكن مشكلته تكمن في تواجد عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان داخل القلعة الحمراء، من بينهم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام على حد وصفه. وانتقل رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، للحديث عن قناة النادي الجديدة، وقال إنها ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أسفر عنه اجتماعه مع مسؤولي إعلام المصريين.
خالد-جلال

إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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