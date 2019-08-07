رياضة

إكرامي: علاقتي الكروية بعبد الله السعيد انتهت

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن علاقة الصداقة التي تجمعه بعبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأحمر السابق، وبيراميدز الحالي، ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنهما زملاء غرفة واحدة لمدة 6 سنوات وتجمعهما عشرة طويلة. ونفى إكرامي خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، حديث عبد الله السعيد معه في وقت قريب بأنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي، موضحًا أن الأخير قليل الكلام لكنه ذكي.
وواصل: «كل شخص يفكر طبقا لحساباته وأولوياته الشخصية، قد يتفق البعض مع قراراته وقد يعتبرها آخرون غير منطقية، وفي النهاية يتخذ كل منا ما يراه مناسبا لظروفه من قرارات». وتابع: «لا أحب الحديث عن ملف رحيل عبد الله السعيد عن النادي احتراما لمشاعر جمهور الأهلي، لأنه غاضب بالطبع من اللاعب،
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رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
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خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».
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وائل جمعة: هذا المدرب قال لي «لا تصلح للعب الكرة»

كشف وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن عقده مع ناديه السابق غزل المحلة، كان به شرط جزائي، لكن محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر حينها رفض تفعيله، وأصر على التفاوض مع النادي بشكل مباشر. وتحدث الصخرة، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الأهلي الليلة» الذي يقدمه إسلام الشاطر، عبر قناة الأهلي، عن اللحظات الحزينة التي مر بها داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت قليلة، لأن اللاعبين كانوا يعرفون قيمة الأهلي جيدا، فيما كانت لحظات السعادة أكثر بكل تأكيد.
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نجم الأهلي: علاقتي بعبد الله السعيد شخصية

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن خسارة بعض البطولات هذا الموسم يعد درسًا في غاية الأهمية للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال مباراة القمة استعدادًا للموسم الجديد. وتحدث إكرامي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، عن علاقته بعبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، مؤكدًا أنه كان زميل غرفة واحدة طوال 6 سنوات، وأن صانع ألعاب منتخب مصر ليس صغيرا، ويعرف ما هو الافضل لمستقبله سواء بالرحيل عن بيراميدز أو البقاء.
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إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي». وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
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الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
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معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
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