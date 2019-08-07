إكرامي: علاقتي الكروية بعبد الله السعيد انتهت

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ ص

شريف إكرامي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن علاقة الصداقة التي تجمعه بعبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأحمر السابق، وبيراميدز الحالي، ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنهما زملاء غرفة واحدة لمدة 6 سنوات وتجمعهما عشرة طويلة. ونفى إكرامي خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، حديث عبد الله السعيد معه في وقت قريب بأنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي، موضحًا أن الأخير قليل الكلام لكنه ذكي.

وواصل: «كل شخص يفكر طبقا لحساباته وأولوياته الشخصية، قد يتفق البعض مع قراراته وقد يعتبرها آخرون غير منطقية، وفي النهاية يتخذ كل منا ما يراه مناسبا لظروفه من قرارات». وتابع: «لا أحب الحديث عن ملف رحيل عبد الله السعيد عن النادي احتراما لمشاعر جمهور الأهلي، لأنه غاضب بالطبع من اللاعب،