سيد عبد الحفيظ يرد على مؤلف كتاب كيف تصبح فاشلا

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ ص

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه استفاد كثيرا من طلب نادي الزمالك خوض مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بحكام أجانب، خاصة وأن الفريق البيض فقد عددا كبيرا من النقاط في تلك المباريات. ووجه عبد الحفيظ، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء بقناة الأهلي، رسالة نارية لأحد الأشخاص، بسبب هجومه الدائم على مجلس إدارة القلعة الحمراء، قائلا: «تعلمنا داخل النادي الأهلي، أن الكبر على أهل الكبر صدقة، مهما كان اسم هذا المتكبر ودرجته، ما تتكلمش عن النادي الأهلي من فوق لأنك بتتكلم عن أكبر رأس في إفريقيا ما ينفعش تتكلم معاه كده».

وأضاف: «أوعى تفتكر إننا في يوم هنروحلك، أنت أصغر واحد ألف كتاب كيف تكون فاشلا، أنا مالي بيك، أنا في طريقي وبحترم كل اللي بيحترمني، اللي بيتكلم بتكبر لا يمكن هسمحله». واستمر في حديثه: «التعامل مع الأهلي يجب أن يكون بحرص شديد، لأنه يتعامل مع الجميع من أصغر لأكبر نادي بمنتهى الرقي والاحترام،