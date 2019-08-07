رياضة

سيد عبد الحفيظ يرد على مؤلف كتاب كيف تصبح فاشلا

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه استفاد كثيرا من طلب نادي الزمالك خوض مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بحكام أجانب، خاصة وأن الفريق البيض فقد عددا كبيرا من النقاط في تلك المباريات. ووجه عبد الحفيظ، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء بقناة الأهلي، رسالة نارية لأحد الأشخاص، بسبب هجومه الدائم على مجلس إدارة القلعة الحمراء، قائلا: «تعلمنا داخل النادي الأهلي، أن الكبر على أهل الكبر صدقة، مهما كان اسم هذا المتكبر ودرجته، ما تتكلمش عن النادي الأهلي من فوق لأنك بتتكلم عن أكبر رأس في إفريقيا ما ينفعش تتكلم معاه كده».
وأضاف: «أوعى تفتكر إننا في يوم هنروحلك، أنت أصغر واحد ألف كتاب كيف تكون فاشلا، أنا مالي بيك، أنا في طريقي وبحترم كل اللي بيحترمني، اللي بيتكلم بتكبر لا يمكن هسمحله». واستمر في حديثه: «التعامل مع الأهلي يجب أن يكون بحرص شديد، لأنه يتعامل مع الجميع من أصغر لأكبر نادي بمنتهى الرقي والاحترام،
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شريف-اكرامى

إكرامي: علاقتي الكروية بعبد الله السعيد انتهت

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن علاقة الصداقة التي تجمعه بعبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأحمر السابق، وبيراميدز الحالي، ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنهما زملاء غرفة واحدة لمدة 6 سنوات وتجمعهما عشرة طويلة. ونفى إكرامي خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، حديث عبد الله السعيد معه في وقت قريب بأنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي، موضحًا أن الأخير قليل الكلام لكنه ذكي.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
اتحاد-الكرة

خبير لوائح: لا يحق للفيفا تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، أنه لا يوجد نموذج سابق قام فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد محلي. وقال فضل الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: «لا بد من الرجوع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل تعيين لجنة مؤقتة، لأنها صاحبة الحق الأصيل في تحديد ذلك الأمر». وأضاف: «المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية أصحاب السلطة في تسيير أمور اتحاد الكرة، ومن ثم قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد من جانب الاتحاد الدولي مشكوك فيه ولم يحدث في أي واقعة سابقة».
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عبد الحفيظ: قرار الزمالك كان سبب فوزنا بالدورى

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الماضى، إلا بإدارة حكام أجانب. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلي: «قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي». وأضاف عبد الحفيظ: «الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالها 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري».
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رئيس الزمالك: الأهلي هو من يهدر المال

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه ليس في خصومة مع النادي الأهلي، لكن مشكلته تكمن في تواجد عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان داخل القلعة الحمراء، من بينهم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام على حد وصفه. وانتقل رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، للحديث عن قناة النادي الجديدة، وقال إنها ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أسفر عنه اجتماعه مع مسؤولي إعلام المصريين.
سيد-عبد-الحفيظ

اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
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