«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء
التحقيقات اتهمت «علا» بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بتدفقات مالية غير مشروعة لداخل مصر بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة
تحرير:سماح عوض الله
٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
محاكمات- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، على خلفية القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من
تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، على خلفية القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون.
تعتبر هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية.
أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية.
دعوى هبوط أندية الدوري
تصدر اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمها فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، والتى تحمل رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019، ومحالة ضد اتحاد الكرة، وتطالب في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.
علا القرضاوي
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، أمر تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في قضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها».
كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت، قرارًا بإخلاء سبيل «علا»، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية.