«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

التحقيقات اتهمت «علا» بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بتدفقات مالية غير مشروعة لداخل مصر بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

محاكمات- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، على خلفية القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من