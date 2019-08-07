جريمة

«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

التحقيقات اتهمت «علا» بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بتدفقات مالية غير مشروعة لداخل مصر بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة
تحرير:سماح عوض الله ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
محاكمات- أرشيفية
محاكمات- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، على خلفية القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
تصادم

تصادم يعطل حركة المرور على طريق الصف- الجيزة

شهد طريق الصف- الجيزة صباح اليوم، وقوع حادث مروري تصادمت خلاله سيارتان، ما تسبب فى إصابة قائديهما، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارتين من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
طعن-بالسكين

صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
إخماد حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
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جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

«أحداث ماسبيرو وحكم جلال البحيري» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، والتى تتنوع بين قضايا الإرهاب، وكذلك قضايا المنازعات المالية والرياضية، ويتصدرها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 من يوليو عام 2013، وذلك بعدما كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

تجديد حبس هيثم محمدين على ذمة قضية «أحداث المترو»

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
بوسي (3)

«اقتحام قسم التبين وضرائب بوسي» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، على رأسها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، التى تنظرها المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، ويُحاكم فيها 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق فى عهد الإخوان وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة. وتشمل وقائع الاتهام 17 عملية إرهابية، أكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها.
محكمة-النقض

«النقض» تؤيد حكم إدانة 13 متهمة في قضية «بنات دمياط»

بحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه، فصلت، اليوم السبت، محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«بنات دمياط»، إذ رفضت الطعن المقدم من 13 فتاة على الأحكام الصادرة ضدهن باتهامات ارتكاب وقائع عنف وشغب ومقاومة السلطات بالتعدي بالضرب على ضباط الشرطة فى ميدان سرور بمدينة دمياط خلال شهر مايو لعام 2015، ومحاولة منعهم من تأدية مهام عملهم، وأيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن ضد المتهمات، وتتضمن أحكاما بالسجن من عامين إلى ثلاث سنوات وفقا للاتهامات المنسوبة إليهن.
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