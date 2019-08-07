الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 26 36شبين الكوم 25 36طنطا 25 35دمنهور 25 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 24 31بورسعيد 26 32دمياط 25 32الزقازيق 26 35الإسماعيلية