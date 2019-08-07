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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
فيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 26 36شبين الكوم 25 36طنطا 25 35دمنهور 25 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 24 31بورسعيد 26 32دمياط 25 32الزقازيق 26 35الإسماعيلية
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الفريق-مهاب-مميش

67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم. يعتبر مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة فى العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.
نقابة-الصحفيين

التحقيق مع حنان اللموني ومنعها من دخول نقابة الصحفيين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بالإجماع عدا الزميل حماد الرمحي الذي تعذر الاتصال به، بإحالة الصحفية حنان اللموني للتحقيق، ومنعها من دخول النقابة لحين الانتهاء من التحقيق. وجاء فى نص قرار مجلس الصحفيين: استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
طقس-حار (4)

الأرصاد: طقس الغد حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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