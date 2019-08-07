صحف الإمارات: السودان يدعو الرؤساء لاحتفال «المدنية»

الصحف استعرضت إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن شرط رفعها العقوبات التي تفرضها عليها عارضاً "الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط"

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. إذ أبرزت صحيفة "الخليج" شن طيران الجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء، غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد بيان من الجيش الوطني، استهداف القوات الجوية الليبية لطائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن IL76 في مطار مصراتة. وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قال إن الأسلحة التي كانت تحملها الطائرة التركية شملت صواريخ متعددة الأغراض وطائرات مسيرة. وأسقط الجيش الليبي 8 طائرات تركية مسيرة منذ إطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي. وبالانتقال إلى السودان، كشفت صحيفة

وأشارت صحيفة "الاتحاد" أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قال إن الأسلحة التي كانت تحملها الطائرة التركية شملت صواريخ متعددة الأغراض وطائرات مسيرة. وأسقط الجيش الليبي 8 طائرات تركية مسيرة منذ إطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.





وبالانتقال إلى السودان، كشفت صحيفة "البيان" أن السودان وجه الدعوات إلى عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية للاحتفال المرتقب بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الذي يمهد الطريق للانتقال إلى الدولة المدنية شملت لأول مرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، تسليم عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية الدعوات لحضور مراسم الاحتفال بالتوقيع في السابع عشر من الشهر الجاري.



ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الذي كان مقرباً من النظام السابق عن مصدر دبلوماسي لم يسمه إن الدعوات شملت الى جانب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وشملت الدعوات أيضا، عدداً من الدول أبرزها العربية.

وتحت عنوان "العسكري السوداني يأسف على قرار فض كولومبيا" ذكرت "الخليج" أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع قوى إعلان الحُرية والتغيير، حفظ حقوق كل الناس بمن فيهم أهل الهامش والأطراف وكل الولايات التي تعاني التهميش.

ونوه حميدتي لدى مخاطبته حفل تخرج عدد من منسوبي قوات الدعم السريع بمعهد الاستخبارات، لوجود شخص خطّط لفض الاعتصام، لا بد من الوصول إليه، وشدد على أن الفوضى التي حدثت مخطّط لها، وبرأ القوات النظامية.

وقال: "لم تطلق رصاصة واحدة وتحلت بالحكمة في التّعامل مع المخطّط الذي يستهدف نسف الاستقرار"، وتابع: "يا ريت لو ما فضينا كولومبيا التي لو كنا نعرف أنها ستكون مَدخلاً لمخطّط يتم تنفيذه لما اقتربنا منها وأبقينا عليها رغم ما فيها من سلبياتٍ من مخدرات وخلافها".

وبالانتقال إلى الجزائر ، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن طلابا جزائريين خرجوا في مسيرة جديدة، للأسبوع الـ24 على التوالي، رفضاً للحوار الذي اقترحته السلطة، مؤكدين أنه لا يمكن القيام بأي خطوة في ظل بقاء رموز النظام، فيما أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السابق، اللواء المتقاعد خالد نزار، ونجله، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، بحسب ما أعلن التليفزيون الحكومي، أمس.

وقال التليفزيون الحكومي، إن التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية أبريل الماضي، فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال أعمال كبار.

وتحت عنوان "طوفان استيطاني جديد في الضفة الغربية"، أفادت "البيان" بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على طوفان استيطاني جديد، واعتمدت 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من السلطة الفلسطينية والمنظمات المناهضة للاستيطان باعتبار أن التوسع في تلك الخطط سيدمر عملية السلام التي تواجه جموداً كاملاً في المرحلة الحالية.. وبالتزامن نفذت وحدات من جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة شملت عدداً من القرى والبلدات الفلسطينية.

وبالانتقال إلى إيران ، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس، استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن، شرط رفعها العقوبات التي تفرضها عليها، وتوجّه في كلامه إلى الولايات المتحدة، عارضاً "الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط" .



ونقلت "الخليج" عن روحاني قوله: "الناقلات البريطانية في السابق كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج، لكن الأمر الآن يختلف كلياً.. ففي زمن الرفاه والصلح يمكن التغاضي عن الأخطاء، لكن الآن أقول لمن يحاول زعزعة أمن المنطقة بجلب سفن حربية إليها، إن الأمن مقابل الأمن والمضيق مقابل المضيق" في إشارة إلى أمن إيران مقابل أمن الملاحة ومضيق جبل طارق مقابل مضيق هرمز.





وأشارت الصحف إلى تواصل سقوط المدنيين في سوريا ، حيث قتل سبعة مدنيين على الأقل أمس، الثلاثاء شمال غربي سوريا، جراء غارات روسية وسورية من جهة، وقصف للفصائل المسلحة من جهة ثانية، وفق ما ذكر المرصد السوري، غداة استئناف دمشق عملياتها العسكرية، فيما حذرت الأمم المتحدة من تأثير تجدد القتال شمال غربي سوريا، على المدنيين.

وأحصى المرصد مقتل أربعة مدنيين على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء غارات نفذتها طائرات روسية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. كما تسببت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على قريتين في ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب، في مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة، وفق المرصد.



وأشارت "البيان" أن مفتش عام في وزارة الدفاع الأمريكية أعلن في تقرير أن تنظيم "داعش" "يعاود الظهور" في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قوّاتها من البلاد، وأنه "عزز قدراته" في العراق.

وقال التقرير "رغم خسارته على المستوى الإقليمي، إلا أن "داعش في العراق وسوريا عزّز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي" من السنة.

وتحت عنوان "القاهرة تزيل آثار إرهاب الإخوان وتبدأ تأهيل معهد الأورام" ، ذكرت "الخليج" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالتكاتف في مواجهة الإرهاب، على ضوء التضامن المصري والعربي تجاه الهجوم الإرهابي، الذي ارتكبته حركة "حسم"، الإخوانية، بمحيط المعهد القومي للأورام بالقاهرة، فيما بدأت جهود رسمية وشعبية لإزالة آثار الهجوم الإرهابي، في إصرار على ضرورة الانتصار على الإرهاب.



وبدأت عملية تأهيل شاملة لمبنى المعهد القومي للأورام، الذي تضرر من الهجوم، من خلال الجهود الحكومية، والتبرعات المصرية والعربية.