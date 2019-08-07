صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

قتل

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على كل من «آمال عبد الحميد إبراهيم عوض» 65 عاما، بائعة فاكهة، وحفيدتها «حبيبة أشرف عبد الغني فرج» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع