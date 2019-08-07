جريمة

صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
قتل
قتل
كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على كل من «آمال عبد الحميد إبراهيم عوض» 65 عاما، بائعة فاكهة، وحفيدتها «حبيبة أشرف عبد الغني فرج» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
تصادم

تصادم يعطل حركة المرور على طريق الصف- الجيزة

شهد طريق الصف- الجيزة صباح اليوم، وقوع حادث مروري تصادمت خلاله سيارتان، ما تسبب فى إصابة قائديهما، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارتين من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
محاكمة لجين

«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
إخماد حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
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القبض-على-متهم

قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة-فتاة

جثة و3 يتامى.. مأساة جامعية قتلتها «سلفتها» بالشرقية

«سلفتي بلوتي».. مثل يتندر به أهل الريف وقراه البسيطة كلما حضرت الظروف مشكلة بين «سلايف» اعتادت إحداهما التجني على الأخرى والنيل منها ولو بتدبير الأمور لتظهر على غير حقيقتها، وكأن الدنيا وعذابها بالنسبة إليها أصبح وجود وسعادة زوجة شقيق زوجها، إلا أن ما حدث في عزبة «الجويني» التابعة لقرية «القضاه» بدائرة مركز كفر صقر، كان أمرا جديدا على كل من سمع بخلافات السلايف يومًا؛ إذ ضربت الغيرة قلب ربة منزل وجعلتها تستعين بوالدها وشقيقها لقتل «سلفتها»، لا لشيء إلا لأنها حصدت من التعليم والسيرة الطيبة بين الناس ما لم تنله هي.
حبس-متهمه

حبس امرأة قتلت «سلفتها» بمساعدة أسرتها في الشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس ربة منزل وشقيقها ووالدهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالاشتراك في قتل زوجة شقيق زوج المتهمة «سلفتها» بعزبة الجويني التابعة لقرية القضاة، إذ استعانت المتهمة بأسرتها لقتل المجني عليها وسددت لها خمس طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» كان بحوزتها، وتبين وجود خلافات قديمة وأن الجريمة سببها «غيرة» المتهمة من سلفتها.
اقراص-مخدرة (1)

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.
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