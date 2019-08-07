دييجو فورلان يضع حدًا لمسيرته الكروية

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

دييجو فورلان

أعلن المهاجم المخضرم دييجو فورلان، أحد أهم لاعبي كرة القدم في تاريخ أوروجواي، اعتزاله نهائيا عن عمر 40 عامًا، وذلك بعدما قضى أكثر من عام دون لعب. وأكد دييجو فورلان في مقابلة لصحيفة (تيليموندو) المحلية، أن القرار لم يكن سهلا عليه نظرا لأنه قبل أسابيع قليلة مضت كان يستقبل عروضا من عدة أندية. وأشار فورلان إلى أنه يخطط لتنظيم مباراة اعتزال له في أوروجواي، لكن دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، وأكد أنه سيبحث عن اعتزال يبرز أيضا مشواره مع منتخب بلاده الذي حقق معه المركز الرابع في مونديال 2010، كما توج معه في العام التالي بلقب بطولة كوبا أمريكا 2011.

وأكد اللاعب المعتزل أن ما حققه فاق ما كان يحلم به منذ كان طفلا، موضحا: "يقول لي ابن أخي: دييجو أنت تمتلك نفس الكؤوس التي حققها ميسي وكريستيانو، وأنا في الحقيقة أعلم أنني أمتلك الألقاب لكنني لم أكن أتخيل أن يقول لي ذلك". وحظي فورلان بمشوار رياضي رائع ولعب للعديد من الأندية الكبرى مثل إنديبندينتي الأرجنتيني،

وأكد اللاعب المعتزل أن ما حققه فاق ما كان يحلم به منذ كان طفلا، موضحا: "يقول لي ابن أخي: دييجو أنت تمتلك نفس الكؤوس التي حققها ميسي وكريستيانو، وأنا في الحقيقة أعلم أنني أمتلك الألقاب لكنني لم أكن أتخيل أن يقول لي ذلك".



وحظي فورلان بمشوار رياضي رائع ولعب للعديد من الأندية الكبرى مثل إنديبندينتي الأرجنتيني، بينيارول الأوروجوائي، إنتر البرازيلي، أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.



كما توج فورلان بجائزة الكرة الذهبية لمونديال 2010، وجائزة البيتشيتشي لليجا الإسبانية موسم 2008-2009، والحذاء الذهبي لليويفا.



وفاز الهداف الأوروجوائي من بين العديد من الألقاب بالبريمييرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، وكأس إنترتوتو مع فياريال وكأس اليويفا وكأس السوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.

