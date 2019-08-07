بيكيه: برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

جيرارد بيكيه

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها على هيمنة الفريق التامة على الدوري الإسباني في العقد الأخير، في الوقت الذي فضل فيه الغريم ريال مدريد وضع دوري أبطال أوروبا كأولوية قصوى، وودع البارسا المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مؤلمة في آخر عامين بالخسارة في مباراة الإياب بعد التمتع بأفضلية كبيرة في الذهاب، وفي الوقت الذي يرغب فيه بيكيه في استعادة لقب دوري الأبطال، يرى أن فريقه يستحق إشادة أكبر على نجاحاته المحلية.

وقال بيكيه في هذا الشأن: "أتفق على أن لقب الدوري لا يقدر بالطريقة التي يستحقها، ولكن يجب العلم أن الفوز بـ8 ألقاب في الدوري في آخر 11 عامًا هو إنجاز فريد من نوعه". وأضاف: "يمكن أن نركز على دوري الأبطال ونهمل الدوري وكأس الملك، لكننا نفضل أن نضع أساسا جيدا للفوز بالدوري وندخل الجزء الأخير من الموسم

وقال بيكيه في هذا الشأن: "أتفق على أن لقب الدوري لا يقدر بالطريقة التي يستحقها، ولكن يجب العلم أن الفوز بـ8 ألقاب في الدوري في آخر 11 عامًا هو إنجاز فريد من نوعه".



وأضاف: "يمكن أن نركز على دوري الأبطال ونهمل الدوري وكأس الملك، لكننا نفضل أن نضع أساسا جيدا للفوز بالدوري وندخل الجزء الأخير من الموسم بقوة".



وعن إمكانية عودة نيمار: "هو لاعب عظيم يعرف غرف الملابس والمدينة والنادي جيدا، وهناك كثيرون شعروا بالسعادة لوجوده سابقا. العملية معقدة، فهو يلعب في باريس سان جيرمان، كما أننا نملك قائمة قوية قادرة على المنافسة على كل الألقاب".



وتابع: "الكل يعرف علاقتي بنيمار وسأشعر بالسعادة إن عاد، هو نجم داخل وخارج الملعب، ونأمل أن يحدث شيء في الأيام المقبلة".



