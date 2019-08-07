رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

رمضان صبحي

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية لضمه من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية، فجر اليوم الأربعاء: «علاقتي بالأهلي أبدية ولن يدخل بينها أي شخص. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي، وسعيد بذلك لحاجة النادي إليّ، ومن قبلها حاجتي إليه»، وتابع رمضان: «سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها».

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن القلعة البيضاء دخلت في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي بدايةً من الموسم الجديد، إلا أن مسؤولي الأهلي نجحوا في الظفر بخدمات الجناح الدولي. رمضان صبحي كان علق من قبل في تصريحات صحفية على عرض الزمالك، قائلا: «لو هاخد

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن القلعة البيضاء دخلت في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي بدايةً من الموسم الجديد، إلا أن مسؤولي الأهلي نجحوا في الظفر بخدمات الجناح الدولي.



رمضان صبحي كان علق من قبل في تصريحات صحفية على عرض الزمالك، قائلا: «لو هاخد مليار جنيه مش هلعب للزمالك».



وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.



وانضم صاحب الـ21 عاما إلى هيدرسفيلد في يونيو من العام الماضي، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر، وظهر مع النادي الإنجليزي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.



