رياضة

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية لضمه من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية، فجر اليوم الأربعاء: «علاقتي بالأهلي أبدية ولن يدخل بينها أي شخص. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي، وسعيد بذلك لحاجة النادي إليّ، ومن قبلها حاجتي إليه»، وتابع رمضان: «سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها».
وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن القلعة البيضاء دخلت في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي بدايةً من الموسم الجديد، إلا أن مسؤولي الأهلي نجحوا في الظفر بخدمات الجناح الدولي. رمضان صبحي كان علق من قبل في تصريحات صحفية على عرض الزمالك، قائلا: «لو هاخد
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لاسارتي-الأهلى وحرس الحدود (2)

لاسارتي مرشح لقيادة تشيلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

قال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي خلال الفترة المقبلة، وأوضح المدير الرياضي -للنادي الأشهر والأكثر نجاحًا في تشيلي بعد فوزه بالدوري المحلي 17 مرة- في تصريحات صحفية لشبكة «فوكس سبورت» التشيلية: «المدير الفني للقلعة الحمراء من ضمن المرشحين لقيادة فريقنا، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي».
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أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
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أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول صفقة «عواد» ويهاجم ناجي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي تعثرت، بسبب المطالب التعجيزية من إدارة الدراويش، مشيرًا إلى أنه نجح في التعاقد مع 6 لاعبين، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة المحور، قائلًا: "ليس لدي لاعبين للبيع إلا عماد السيد، ومحمد إبراهيم الذي عقد جلسة مع مسؤولي المقاصة للتفاوض معهم قبل مباراة الجونة الحاسمة مباشرة.. الإسماعيلي طلب المستحيل من أجل التخلي عن عواد، بعدما وقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء، في البداية طلبوا 35 مليون جنيه ووافقت، ثم بعدها طلبوا التعاقد مع مصطفى محمد والمبلغ فقلت لهم على جثتي".
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رمضان صبحي: عدت للأهلي عندما طلبني وكنا الأحق بالفوز

وصف رمضان صبحى نجم الأهلى فوز فريقه على الزمالك اليوم الأحد بأنه مهم للغاية، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض المستوى العام للاعبى الفريق الأحمر اليوم ألا أنهم نجحوا في الخروج بالثلاث نقاط من المباراة وهو شيء كان ضروريا بعد التتويج بدرع الدوري. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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«معلول» يواصل تألقه ويقود الأهلي للفوز على الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف صاحب الـ72 نقطة، و10 نقاط عن بيراميدز الثالث.
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القمة 118.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
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