تصادم يعطل حركة المرور على طريق الصف- الجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

تصادم - أرشيفية

شهد طريق الصف- الجيزة صباح اليوم، وقوع حادث مروري تصادمت خلاله سيارتان، ما تسبب فى إصابة قائديهما، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارتين من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط 1720 مخالفة سرعة، خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات

وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط 1720 مخالفة سرعة، خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.



كما تابعت الإدارة العامة للمرور حملات استهداف ورفع السيارات المتروكة، وذلك للتحقق من السيارات المسروقة، ومنع استخدام تلك المركبات المهملة فى أعمال إرهابية، بجانب توسعة حيز الطرق جراء المساحات التى تحتلها تلك المركبات المهملة، ويتم تسليم المركبات التى يتوجه أصحابها لاستلامها بعد الإجراءات القانونية، بينما يتم احتجاز باقى المركبات تحت تصرف النيابة.



