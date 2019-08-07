جريمة

تصادم يعطل حركة المرور على طريق الصف- الجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
شهد طريق الصف- الجيزة صباح اليوم، وقوع حادث مروري تصادمت خلاله سيارتان، ما تسبب فى إصابة قائديهما، وعلى الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، بينما تسبب الحادث فى تعطل حركة المرور على الطريق، وتدخلت أوناش المرور لسحب السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وتم فتحه جزئيا، وتسيير الحركة، وتولى رجال الإدارة العامة للمرور استخدام أوناش لسحب السيارتين من مكان الحادث، مع نشر خدمات دعم مرورية.
وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط 1720 مخالفة سرعة، خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات
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قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
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صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
محاكمة لجين

«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
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السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
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توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
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تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
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مصرع وإصابة 3 مواطنين فى حادثي تصادم بالمرج والعياط

تسبب حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة المرج، اليوم الأحد، في مصرع مواطن، تصادف عبوره الطريق مع مرور سيارة مسرعة صدمته، وتكدست حركة المرور أعلى الطريق جراء الحادث. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري وتكدس السيارات أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال إلى محل البلاغ تبين مصرع مواطن حاول عبور الطريق فصدمته سيارة مسرعة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.
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