أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

الزمالك

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الزمالك أن ملف المدرب اقترب من الحسم، وأن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك سافر إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا ثم إيطاليا وصربيا حيث يتواجد هناك الآن، لافتا إلى أن المدرب سيكون بين ألماني وإيطالي ويوناني وفرنسي وصربي وبرتغالي، نافيا وجود مفاوضات مع رامون دياز لأنه يتقاضى

وفي سياق آخر، أكد رئيس الزمالك أن ملف المدرب اقترب من الحسم، وأن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك سافر إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا ثم إيطاليا وصربيا حيث يتواجد هناك الآن، لافتا إلى أن المدرب سيكون بين ألماني وإيطالي ويوناني وفرنسي وصربي وبرتغالي، نافيا وجود مفاوضات مع رامون دياز لأنه يتقاضى 4 ملايين ونصف المليون دولار.



وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه سيتم الإعلان عن المدرب خلال 48 ساعة على أقصى تقدير بعد عودة أمير غدًا، لافتا إلى أن طارق يحيى سيكون مسؤولا عن مباراة الذهاب أمام بطل الصومال فقط.



وأشار رئيس الزمالك إلى أن عمر جابر كان يرغب في العودة للقلعة البيضاء وسعى جديا للعودة ولكن رئيس نادي بيراميدز رفض، مؤكدا أن جابر سيكون موجودًا الموسم المقبل.

