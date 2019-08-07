رياضة

أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
الزمالك
الزمالك
قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الزمالك أن ملف المدرب اقترب من الحسم، وأن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك سافر إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا ثم إيطاليا وصربيا حيث يتواجد هناك الآن، لافتا إلى أن المدرب سيكون بين ألماني وإيطالي ويوناني وفرنسي وصربي وبرتغالي، نافيا وجود مفاوضات مع رامون دياز لأنه يتقاضى
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لاسارتي-الأهلى وحرس الحدود (2)

لاسارتي مرشح لقيادة تشيلي.. هل يرحل عن الأهلي؟

قال سيرجيو فارجاس، المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، إن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في تشيلي خلال الفترة المقبلة، وأوضح المدير الرياضي -للنادي الأشهر والأكثر نجاحًا في تشيلي بعد فوزه بالدوري المحلي 17 مرة- في تصريحات صحفية لشبكة «فوكس سبورت» التشيلية: «المدير الفني للقلعة الحمراء من ضمن المرشحين لقيادة فريقنا، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي».
رونالدو

أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
رمضان-صبحي

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية لضمه من صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية، فجر اليوم الأربعاء: «علاقتي بالأهلي أبدية ولن يدخل بينها أي شخص. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي، وسعيد بذلك لحاجة النادي إليّ، ومن قبلها حاجتي إليه»، وتابع رمضان: «سعيد بالتجديد والبقاء في الأهلي لموسم إضافي. نحاول التركيز خلال الفترة المقبلة للفوز بكل بطولة ننافس عليها».
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خالد-الغندور (2)

قناة المحور تقرر إيقاف برنامج «الزمالك اليوم»

أرسلت إدارة قناة «المحور» الفضائية خطابًا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تطالب فيه رئيس القلعة البيضاء بفسخ التعاقد مع البرنامج بسبب الأضرار التى تعرضت لها القناة من عرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، وقالت في بيان: «إيماءً للعقد المبرم بيننا بتاريخ 21-1-2019 بشأن إنتاج برنامج الزمالك اليوم كإنتاج مشترك والذي بدأ العمل بموجبه اعتبارا من 1-2-2019، وإعمالا للبند الخامس في العقد المذكور الذي ينص على أن مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من 1-2-2019، وتنتهي في 31-1-2020».
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
حازم-امام

حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.
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