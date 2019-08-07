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السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم. يعتبر مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة فى العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.
ويتكلف مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. ويشمل المشروع 7 وحدات إنتاج، تتمثل فى وحدتين لإنتاج حمض الكبريتيك ويصل حجم الطاقة الإنتاجية لهما إلى نحو 570 ألف طن سنويًا، ووحدتين لإنتاج حمض الفوسفوريك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 180 ألف
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الفريق-مهاب-مميش

67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
نقابة-الصحفيين

التحقيق مع حنان اللموني ومنعها من دخول نقابة الصحفيين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالتمرير قرارا بالإجماع عدا الزميل حماد الرمحي الذي تعذر الاتصال به، بإحالة الصحفية حنان اللموني للتحقيق، ومنعها من دخول النقابة لحين الانتهاء من التحقيق. وجاء فى نص قرار مجلس الصحفيين: استنادا إلى القرار الصادر عام 2016 بإحالة الصحفية حنان اللموني إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، وبعد تكرار الحوادث المؤسفة التي وقعت في بهو وحرم النقابة خلال الأيام الماضية من اشتباك وتراشق بالألفاظ وكانت الصحفية طرفا فيها، وصدور قرار مجلس النقابة في جلسته الأخيرة بإحالتها للتحقيق مع زميلة أخرى بعد تقدمهما بمذكرات للمجلس.
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كوشنر

جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (6)

السيسي لمذيعة مؤتمر الشباب: «سيبي الأحزاب تتكلم»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقاطعة مذيعة جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"بلال حبش" عضو "تنسيقية شباب الأحزاب"، وقال الرئيس: "من فضلك سيبى الأحزاب تتكلم زى ما هى عايزة". فيما علق بلال "حبش" على مداعبة الرئيس، قائلا: "بنشكر حضرتك سيادة الرئيس على الفرصة اللى بتديهلنا طول الوقت". كما وجه الرئيس السيسي شكره لتنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليا.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
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