السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم. يعتبر مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة فى العين السخنة هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.

ويتكلف مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة 12 مليار جنيه التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة. ويشمل المشروع 7 وحدات إنتاج، تتمثل فى وحدتين لإنتاج حمض الكبريتيك ويصل حجم الطاقة الإنتاجية لهما إلى نحو 570 ألف طن سنويًا، ووحدتين لإنتاج حمض الفوسفوريك، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 180 ألف