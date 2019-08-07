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محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
وأضاف محمد رمضان: «عموما حمد الله على سلامتك يا ريهام، نورتِ الشاشة.. وثقة فى الله نجاح». في سياق آخر، كانت قد ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن زواج الفنان محمد رمضان بالفنانة حلا شيحة، وذلك بعد عملهما معًا خلال موسم رمضان الماضى، فى مسلسل «زلزال»، وأنهما يقضيان حاليا شهر العسل
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محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
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12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.
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محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
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ما سر الصورة التي جمعت محمد رمضان بوالدة رامي مالك؟

يتواجد الفنان محمد رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور تكريمه من مجلة eniGma، وأثناء تواجده التقى بوالدة الفنان العالمي رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار، خلال حفل العشاء الذي أقامته قنصل مصر فى بيتها بلوس أنجلوس، وحرص «رمضان» على التقاط صورة معها، حيث نشر صورته معها وبصحبتهما التونسية درة، التي يتم تكريمها أيضا، وعلق عليها: «مع السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك من منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضا بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات».
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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
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أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
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