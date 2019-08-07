محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

تحرير:التحرير ٠٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

الفنان محمد رمضان

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».

وأضاف محمد رمضان: «عموما حمد الله على سلامتك يا ريهام، نورتِ الشاشة.. وثقة فى الله نجاح». في سياق آخر، كانت قد ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن زواج الفنان محمد رمضان بالفنانة حلا شيحة، وذلك بعد عملهما معًا خلال موسم رمضان الماضى، فى مسلسل «زلزال»، وأنهما يقضيان حاليا شهر العسل